Пригожин рассказал о лечении сына Валерии

«Лиане сделали очень тяжелую операцию на руке. Она длилась три с лишним часа. Врач сказал, что по сложности это было второе такое вмешательство в его многолетней практике. Поставили железные штифты, чтобы кости срослись, вынимать их будут только через 1,5 года», — рассказал Иосиф Пригожин.

Он отметил, что гордится пасынком, который находится в больнице со своей девушкой.

«Все лечение он оплачивает сам, парень самостоятельный. Я о таких вещах его теперь даже не спрашиваю, хотя думаю, суммы там немаленькие», — отметил продюсер.

По словам Пригожина, у Арсения Шульгина после аварии проблемы с передними зубами, однако он ими еще не занимался, так как ждет, пока спадет опухоль с разбитых губ.