Пригожин рассказал о лечении сына Валерии 

Попавший в аварию Арсений Шульгин сам оплачивает лечение, хотя «суммы там немаленькие». Об этом «СтарХит» рассказал продюсер Иосиф Пригожин. Как сообщал «Рамблер», автомобиль, в котором ехал сын певицы Валерии, занесло, в результате чего он ударился об отбойник. В своем Instagram Арсений Шульгин рассказал, что травмы получили все, кто находился в машине. По его словам, наиболее травмирован он сам, ударившийся лицом, и его девушка Лиана, у которой врачи диагностировали перелом руки.
«Лиане сделали очень тяжелую операцию на руке. Она длилась три с лишним часа. Врач сказал, что по сложности это было второе такое вмешательство в его многолетней практике. Поставили железные штифты, чтобы кости срослись, вынимать их будут только через 1,5 года», — рассказал Иосиф Пригожин.
Он отметил, что гордится пасынком, который находится в больнице со своей девушкой.
«Все лечение он оплачивает сам, парень самостоятельный. Я о таких вещах его теперь даже не спрашиваю, хотя думаю, суммы там немаленькие», — отметил продюсер.
По словам Пригожина, у Арсения Шульгина после аварии проблемы с передними зубами, однако он ими еще не занимался, так как ждет, пока спадет опухоль с разбитых губ.