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На «Доме 2» выбрали «Человека года» 

Рамблер 1 час назад
«Человек года» из «Дома-2» получила квартиру
Фото: Instagram
Ольга Рапунцель — «Человек года» по версии зрителей реалити-шоу «Дом 2». Об этом сообщает «СтарХит».
В 2019-м конкурс «Человек года» проходит на «Доме 2» в 10-й раз. Ранее, как сообщал «Рамблер», участники шоу признали таковым Марину Африкантову. Ей был подарен за это автомобиль «Мерседес», а первым с победой на конкурсе Африкантову поздравил муж и «Человек года — 2018» на «Доме 2» Роман Капаклы.
«Муж поддерживал меня, не спал со мной днями и ночами! Только он видел и чувствовал, как сильно я переживала», — заявила Африкантова, призналась, что счастлива и до сих пор не верит в победу, и, помимо мужа, поблагодарила тех, кто ее поддерживал и проголосовал за нее.
Скандалы на «Дом-2»: Рапунцель отказалась возвращаться
Тем временем «Человеком года — 2019» на «Доме 2» по версии телезрителей стала Ольга Рапунцель. За победу на конкурсе она получила квартиру в Москве. Рапунцель призналась, что не надеялась на победу, а недвижимость в столице станет большим подспорьем для ее семьи, которая вскоре станет больше — в настоящее время Рапунцель беременна во второй раз.
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Комментарии 2 
Редактор:  Артём Кульша
Теги:
Шоу-бизнес
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