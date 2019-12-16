Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Киев возмутила идея Берлина по ДНР и ЛНР
Киев возмутила идея Берлина по ДНР и ЛНР
В мире
Макрон принял решение по Дню Победы в Москве
Макрон принял решение по Дню Победы в Москве
В мире
Экс-депутат Рады увидел Крымский мост и проклял 2014-й
Экс-депутат Рады увидел Крымский мост и проклял 2014-й
В мире
Ответ "Искандерам": США угрожают новыми ракетами
Ответ "Искандерам": США угрожают новыми ракетами
США

«Есть опасность»: Пригожин выступил против приезжих таксистов 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Пригожин выступил против приезжих таксистов
Фото: РИА Новости
Продюсер Иосиф Пригожин рассказал сайту Teleprogramma.pro о том, как они с Валерией переживали за ее 21-летнего сына Арсения, который за неделю попал в три ДТП. К счастью, парень остался жив и относительно цел. Но для семейной четы эти дни обернулись большим стрессом, при том, что, как и у всех звезд, декабрь — очень насыщенный месяц у Валерии в плане работы.
Пригожин отметил, что они с женой, конечно же, переживали, как и любые нормальные родители. О третьем происшествии, правда, глава семейства не знал, но оно совсем пустяковое.
Напомним, первое ДТП случилось в ночь на 8 декабря. Арсений ехал из Москвы в Петербург, за рулем была его девушка. Тогда автомобиль врезался в отбойник. Вторая авария произошла в Москве 13 числа после выписки парня из больницы. В такси, на котором он ехал домой, столкнулось с автобусом — рядовая «механика», но сын певицы подумал, что его преследует злой рок. Утром 15 декабря произошло третье ДТП, на машине парня от столкновения с другим авто лишь слегка погнулась рамка для государственного номера, но сам факт отдает мистикой. Молодой человек обеспокоился тем, что может ему вообще не стоит садиться в автомобили.
«Сегодня очень много таксистов-приезжих безбашенных по городу летают. Даже для профессиональных людей есть опасность», — отметил Пригожин в разговоре с журналистами, имея в виду, очевидно, второе ЧП, приключившееся с Арсением.
По словам продюсера, что после всех передряг парень чувствует себя хорошо. Однако тревожный осадок от всей этой истории, безусловно, остался.
Видео дня. Первая свадьба трансгендеров в Казани
Teleprogramma.pro: последние новости
«Комментаторы — люди ничтожные»: Жигунов ответил на обвинения в избиении Заворотнюк «Комментаторы — люди ничтожные»: Жигунов ответил на обвинения в избиении Заворотнюк «Это неправда»: Малышева опровергла проблемы соведущего Гандельмана с таможенниками «Это неправда»: Малышева опровергла проблемы соведущего Гандельмана с таможенниками «Внезапная кинороль или продюсирование»: Николаев обрисовал будущее Пугачевой «Внезапная кинороль или продюсирование»: Николаев обрисовал будущее Пугачевой
Комментарии 2 
Теги:
Шоу-бизнес , Иосиф Пригожин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Киев возмутила идея Берлина по ДНР и ЛНР
Киев возмутила идея Берлина по ДНР и ЛНР 121
Макрон принял решение по Дню Победы в Москве
Макрон принял решение по Дню Победы в Москве 585
Экс-депутат Рады увидел Крымский мост и проклял 2014-й
Экс-депутат Рады увидел Крымский мост и проклял 2014-й 70
Ответ «Искандерам»: США угрожают новыми ракетами
Ответ «Искандерам»: США угрожают новыми ракетами 86
«Адмирала Кузнецова» лишили огня
«Адмирала Кузнецова» лишили огня 8
Видео
Опубликовано видео с авиадебоширом в аэропорту Толмачёво
01:28
Опубликовано видео с авиадебоширом в аэропорту Толмачёво
Общество Происшествия
Опубликовано видео с комплексами «Ярс» на дежурстве в Барнауле
00:39
Опубликовано видео с комплексами «Ярс» на дежурстве в Барнауле
Оружие
Опубликовано видео мотопробега Санта-байкеров в Испании
00:31
Опубликовано видео мотопробега Санта-байкеров в Испании
В мире Общество
Опубликовано видео с подсветкой Крымского моста
00:27
Опубликовано видео с подсветкой Крымского моста
Киев возмутила идея Берлина по ДНР и ЛНР
09:57
Киев возмутила идея Берлина по ДНР и ЛНР
В мире Украина
Самолёты США спешно покинули Турцию после угроз Эрдогана
04:18
Самолёты США спешно покинули Турцию после угроз Эрдогана
Армия Войска
Умер автор хита Popcorn
01:22
Умер автор хита Popcorn
В мире
Подростка зверски избили из-за бутылки минеральной воды
01:10
Подростка зверски избили из-за бутылки минеральной воды
Происшествия
«Адмирала Кузнецова» лишили огня
02:21
«Адмирала Кузнецова» лишили огня
Армия Войска
Макрон принял решение по Дню Победы в Москве
03:11
Макрон принял решение по Дню Победы в Москве
В мире Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение