Звезда «Дома-2» стала человеком года и получила квартиру

Звезда «Дома-2» Ольга Рапунцель стала человеком года в конкурсе телешоу. В подарок 32-летняя девушка получила квартиру в Москве, пишет StarHit.

Ольга не особо рассчитывала на победу, однако победила благодаря зрительскому голосованию. У Рапунцель скоро появится второй ребенок, поэтому квартира, по мнению поклонников, станет для семьи Ольги хорошим подспорьем.

Поклонники заметили, что после замужества поведение Рапунцель стало меняться к лучшему, и выразили надежду, что теперь у нее в семье все будет хорошо.