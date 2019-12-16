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Звезда «Дома-2» стала человеком года и получила квартиру 

Lenta.ru + ещё 2 48 минут назад
Звезда «Дома-2» стала человеком года и получила квартиру
Фото: @olyarapunzel
Звезда «Дома-2» Ольга Рапунцель стала человеком года в конкурсе телешоу. В подарок 32-летняя девушка получила квартиру в Москве, пишет StarHit.
Ольга не особо рассчитывала на победу, однако победила благодаря зрительскому голосованию. У Рапунцель скоро появится второй ребенок, поэтому квартира, по мнению поклонников, станет для семьи Ольги хорошим подспорьем.
Поклонники заметили, что после замужества поведение Рапунцель стало меняться к лучшему, и выразили надежду, что теперь у нее в семье все будет хорошо.
Ранее стало известно, что еще одной звезде «Дома-2» — Марго Овсянниковой — ее возлюбленный подарил квартиру с готовым ремонтом за 20 миллионов рублей.
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Теги:
Шоу-бизнес , Марго Овсянникова , Ольга Рапунцель , StarHit
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