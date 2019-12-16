Сын Любови Полищук оставил дочь без средств 

Звезда «Офицеров», актер Алексей Макаров не видел дочь с весны и перестал давать деньги на ее содержание. Об этом в программе «Звезды сошлись» на НТВ заявила мама девочки Виктория Богатырева.
По ее словам, у них с сыном известной актрисы Любови Полищук Алексеем Макаровым была договоренность по поводу дочери.
«Он отвечал за жизнеобеспечение Вари. Когда Варя пошла в школу, мы решили, где она будет учиться. Нашли школу, но она была далеко от того места, где мы жили. Он взял на себя ответственность и снял квартиру, чтобы дочка могла ходить в школу пешком», — рассказала Виктория Богатырева.
Однако, по ее словам, полгода назад актер «просто пропал», перестал встречаться с дочерью и платить алименты.
«С весны он не видел дочь и в одностороннем порядке прекратил все свои обязательства. (…) Варя плакала, но сейчас уже нет, пик прошел», — заявила Богатырева.
Она связала такое поведение Макарова с его сложным характером.
«Рамблер» писал, что ранее футболист Дмитрий Тарасов направил иск в суд, в котором потребовал уменьшить размер ежемесячных алиментов старшей дочери Ангелине до 50 тысяч рублей. По словам адвоката Сергея Жорина, спортсмен за шесть лет накопил долги по алиментам для дочери на 15 миллионов рублей. Позже Жорин уточнил, что долги спортсмена по алиментам составляют почти 7,5 миллиона рублей, а неустойка — еще 8,5 миллиона.