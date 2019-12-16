Сын Любови Полищук оставил дочь без средств

По ее словам, у них с сыном известной актрисы Любови Полищук Алексеем Макаровым была договоренность по поводу дочери.

«Он отвечал за жизнеобеспечение Вари. Когда Варя пошла в школу, мы решили, где она будет учиться. Нашли школу, но она была далеко от того места, где мы жили. Он взял на себя ответственность и снял квартиру, чтобы дочка могла ходить в школу пешком», — рассказала Виктория Богатырева.

Однако, по ее словам, полгода назад актер «просто пропал», перестал встречаться с дочерью и платить алименты.

«С весны он не видел дочь и в одностороннем порядке прекратил все свои обязательства. (…) Варя плакала, но сейчас уже нет, пик прошел», — заявила Богатырева.

Она связала такое поведение Макарова с его сложным характером.