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Хлебникова призналась, что первый муж был любовью всей ее жизни 

Teleprogramma.pro 11 минут назад
Хлебникова рассказала о любви всей жизни
Фото: globallookpress.com
Певица Марина Хлебникова заявила, что первый муж музыкант Антон Логинов, который покончил с собой в прошлом году, был любовью всей ее жизни. Отметим, что свою карьеру он начинал в группе «На-На» продюсера Бари Алибасова. Затем исполнитель долгие годы был рядом с Мариной Хлебниковой и во всем ей помогал. Даже после расставания они были очень близки.
Отметим, что певица много лет ведет долгую борьбу с алкогольной зависимостью. Несколько месяцев назад она появилась на одном из центральных каналов. Многие отмечали, что звезда неважно выглядит. Сама она отмечает, что действительно в ее жизни был период, когда она не могла даже встать с кровати. О трудностях она молчала, так как не любит жаловаться окружающим.
Как сказала исполнительница, у ее первого мужа Антона Логинова умерли сначала бабушка и дедушка, потом родители. У самого музыканта случился инсульт, затем еще один… В итоге он не выдержал.
Сама Хлебникова заметила, что до сих пор не отошла от смерти любимого человека. Однако она нашла силы и вернулась на сцену.
«Антон хотел, чтобы я жила. Очень хочется дождаться внуков и петь им колыбельные на ночь», — заметила исполнительница, слова которой приводит «Собеседник».
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Теги:
Шоу-бизнес , Марина Хлебникова , Антон Логинов , Бари Алибасов , ИД "Собеседник"
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