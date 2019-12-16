Хлебникова рассказала о любви всей жизни

Хлебникова призналась, что первый муж был любовью всей ее жизни

Певица Марина Хлебникова заявила, что первый муж музыкант Антон Логинов , который покончил с собой в прошлом году, был любовью всей ее жизни. Отметим, что свою карьеру он начинал в группе «На-На» продюсера Бари Алибасова . Затем исполнитель долгие годы был рядом с Мариной Хлебниковой и во всем ей помогал. Даже после расставания они были очень близки.

Отметим, что певица много лет ведет долгую борьбу с алкогольной зависимостью. Несколько месяцев назад она появилась на одном из центральных каналов. Многие отмечали, что звезда неважно выглядит. Сама она отмечает, что действительно в ее жизни был период, когда она не могла даже встать с кровати. О трудностях она молчала, так как не любит жаловаться окружающим.

Как сказала исполнительница, у ее первого мужа Антона Логинова умерли сначала бабушка и дедушка, потом родители. У самого музыканта случился инсульт, затем еще один… В итоге он не выдержал.

Сама Хлебникова заметила, что до сих пор не отошла от смерти любимого человека. Однако она нашла силы и вернулась на сцену.