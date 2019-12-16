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50-летняя Светлана Бондарчук разделась перед камерой: Паулина Андреева рядом не стояла 

Экспресс газета 18 минут назад
50-летняя Бондарчук разделась перед камерой
Фото: Instagram
Федор Бондарчук в это выходные выгулял свою молодую жену Паулина Андрееву. Актриса выглядела сногсшибательно, но только Федор рядом с ней смотрелся отцом, который отпустил дочь на первый бал.
Впрочем, он всегда выбирал женщин, на фоне которых не смотрелся выгодно. Его бывшая супруга Светлана, несмотря на возраст (а ей 50 лет!), и сейчас выглядит безупречно. Судите сами.
Светлана выложила снимок, на котором она запечатлена в облегающем боди. Роскошная фигура звезды вызвала бурный восторг. В комментариях к фотографии отметились Николай Басков, певица Алсу, Ани Лорак, Саша Савельева и многие-многие другие звезды. Ни один снимок Паулины Андреевой никогда не вызывал такого живого отклика, как эта фотография Светланы.
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Теги:
Шоу-бизнес , Паулина Андреева , Светлана Бондарчук , Николай Басков , Федор Бондарчук
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