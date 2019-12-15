Кончаловский раскрыл гомосексуализм столичного актера

Егор Кончаловский раскрыл данные о гомосексуализме известного актера

53-летний российский кинорежиссер Егор Кончаловский раскрыл данные о гомосексуализме известного столичного актера, которому приписывали роман с нынешней пассией Кончаловского, молодой юристкой Марией Леоновой . Как признался сам режиссер, его давно не беспокоит, что пресса обсуждает его личную жизнь, однако растиражированные прессой «откровения» лицедея-гомосексуалиста ему не понравились.

«Настолько замылили уже всю эту историю. Да и ничего такого страшного там не обсуждают — ну развелся, женился… Хотя я не женился, а просто кольцо надел. Вот еще мою дочку "выдали" замуж… Другой вопрос, когда какой-нибудь московский актер нетрадиционной ориентации обсуждает роман с моей женой в прошлом, это, конечно, неприятно», — признался Кончаловский.

Режиссер также рассказал о своей настоящей фамилии. Оказалось, что мужчина появился на свет под фамилией Михалков, которая принадлежит его отцу. Кончаловский — девичья фамилия бабушки Егора Андреевича, которая «приклеилась» к нему, когда он переехал в Россию.