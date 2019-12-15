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Егор Кончаловский раскрыл данные о гомосексуализме известного актера 

Экспресс газета 51 минуту назад
Кончаловский раскрыл гомосексуализм столичного актера
Фото: РИА Новости
53-летний российский кинорежиссер Егор Кончаловский раскрыл данные о гомосексуализме известного столичного актера, которому приписывали роман с нынешней пассией Кончаловского, молодой юристкой Марией Леоновой. Как признался сам режиссер, его давно не беспокоит, что пресса обсуждает его личную жизнь, однако растиражированные прессой «откровения» лицедея-гомосексуалиста ему не понравились.
«Настолько замылили уже всю эту историю. Да и ничего такого страшного там не обсуждают — ну развелся, женился… Хотя я не женился, а просто кольцо надел. Вот еще мою дочку "выдали" замуж… Другой вопрос, когда какой-нибудь московский актер нетрадиционной ориентации обсуждает роман с моей женой в прошлом, это, конечно, неприятно», — признался Кончаловский.
Режиссер также рассказал о своей настоящей фамилии. Оказалось, что мужчина появился на свет под фамилией Михалков, которая принадлежит его отцу. Кончаловский — девичья фамилия бабушки Егора Андреевича, которая «приклеилась» к нему, когда он переехал в Россию.
«Я всегда был Михалков, но когда приехал в Москву после долгих лет в Великобритании, меня все стали называть Кончаловский. Я даже помню девушку, которая меня впервые так назвала. Я сначала удивился, думал, случайно. А потом приклеилось. Но мне не хотелось бросать свою фамилию, потому что я сын своего отца, да и во всех документах Михалков. Поэтому можно сказать, что Кончаловский — это творческий псевдоним», — заключил режиссер.
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Теги:
Шоу-бизнес , Егор Кончаловский , Мария Леонова
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