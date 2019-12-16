«Ну и ногти»: Лобода ужаснула поклонников

«Ну и ногти»: маникюр Лободы ужаснул поклонников

Светлана Лобода показала поклонникам селфи в стиле «дорого-богато». На новом фото певица запечатлела себя сидящей за туалетным столиком — в шубе, с ярким мейком в стиле начала нулевых (золотые тени, бордовая помада), с вычурными золотыми серьгами, массой колец на пальцах и — особый шик — алыми ногтями-стилетами.

В подписи к фото Лобода процитировала собственный хит «Новый Рим»:

«listen my flow

выше музло

малышка lo синоним страсти

сучки in row байтят мой стайл

даже j lo меня копипастит».

По-видимому, образ изначально задумывался как чистый китч и является частью клипа. Но многие подписчики Лободы восприняли это дурновкусие всерьез. В особенности, всех поразили ногти.

«Ну и маникюрчик», «Ногти — ужас», «Вот это ноХти», «Перебор. Наборчик, все по 55р», — плюется часть фолловеров.

Остальные — напротив, всерьез считают образ роскошным, и маникюр в том числе.

Песня «Новый Рим» вошла в альбом Лободы SOLD OUT. Недавно певица с гордостью сообщила в Инстаграме, что ее новая пластинка возглавила топ альбомов одновременно в России, Украине и Казахстане.