«Ну и ногти»: Лобода ужаснула поклонников

Светлана Лобода показала поклонникам селфи в стиле «дорого-богато». На новом фото певица запечатлела себя сидящей за туалетным столиком — в шубе, с ярким мейком в стиле начала нулевых (золотые тени, бордовая помада), с вычурными золотыми серьгами, массой колец на пальцах и — особый шик — алыми ногтями-стилетами.
В подписи к фото Лобода процитировала собственный хит «Новый Рим»:
«listen my flow
выше музло
малышка lo синоним страсти
сучки in row байтят мой стайл
даже j lo меня копипастит».
По-видимому, образ изначально задумывался как чистый китч и является частью клипа. Но многие подписчики Лободы восприняли это дурновкусие всерьез. В особенности, всех поразили ногти.
«Ну и маникюрчик», «Ногти — ужас», «Вот это ноХти», «Перебор. Наборчик, все по 55р», — плюется часть фолловеров.
Остальные — напротив, всерьез считают образ роскошным, и маникюр в том числе.
«Кошечка с коготками», «Модная малышка», «Ну, королева», «Идеальная», — восхищаются фанаты.
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listen my flow выше музло малышка lo синоним страсти сучки in row байтят мой стайл даже j lo меня копипастит под каблуком думай о том что цвет моей подошвы красный самый топ, кипяток, dirty talk, шок: твоя mutter говорит я опасна все на зеро ты как нейрон только сжигаешь все на свете listen my flow малышка lo летит в новый рим на private джете что бы со мной ни было всегда под объективами в дубаи и мальдивах я стоп.хватит выживешь ты или это игра будь со мной аккуратен #НовыйРим @arteminyan1
Песня «Новый Рим» вошла в альбом Лободы SOLD OUT. Недавно певица с гордостью сообщила в Инстаграме, что ее новая пластинка возглавила топ альбомов одновременно в России, Украине и Казахстане.