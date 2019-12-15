Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Опубликовано «полноценное интервью» Зеленского СМИ РФ
Опубликовано «полноценное интервью» Зеленского СМИ РФ
В мире
Эрдоган предъявил обвинения США и России
Эрдоган предъявил обвинения США и России
Армия
Кончаловский раскрыл гомосексуализм столичного актера
Кончаловский раскрыл гомосексуализм столичного актера
Шоу-бизнес
Леонтьев раскрыл отношение к садо-мазо
Леонтьев раскрыл отношение к садо-мазо
Шоу-бизнес

«Обожаю народное творчество!»: Николай Басков посмеялся над Филиппом Киркоровым 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Басков посмеялся над Киркоровым
Фото: РИА Новости
Певец Николай Басков в очередной раз доказал, что иногда бывает полезно посмеяться над собой, особенно представителям современного шоу-бизнеса. Артист выложил в своем официальном аккаунте Instagram забавную фотографию от своего поклонника. На фото не самые счастливые Филипп Киркоров и Николай Басков сидят в машине и смотрят в камеру, а над ними надпись: «Помни. Покупая корм Феликс ты кормишь и этих двух котов».
В большинстве случаев артисты просто проигнорировали бы подобное творчество, но Николай от души посмеялся над картинкой и даже выложил ее у себя.
«Обожаю народное творчество!» — посмеялся артист.
Комментаторы оценили чувство юмора исполнителя и заметили, что артисты на фото действительно похожу на двух, не самых довольных жизнью котов.
Видео дня. Депутат Госдумы подарил главе района баночку вазелина
Teleprogramma.pro: последние новости
Тоже надобно замуж: бывшая жена Цекало сходила в загс Тоже надобно замуж: бывшая жена Цекало сходила в загс В Шотландии умер актер из сериалов «На виду» и «Чужестранка» В Шотландии умер актер из сериалов «На виду» и «Чужестранка» Елена Воробей заговорила о дочери, которая год назад перенесла операцию Елена Воробей заговорила о дочери, которая год назад перенесла операцию 
Теги:
Шоу-бизнес , Филипп Киркоров , Николай Басков
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опубликовано «полноценное интервью» Зеленского СМИ РФ
Опубликовано «полноценное интервью» Зеленского СМИ РФ
Эрдоган предъявил обвинения США и России
Эрдоган предъявил обвинения США и России 1
Кончаловский раскрыл гомосексуализм столичного актера
Кончаловский раскрыл гомосексуализм столичного актера 1
Леонтьев раскрыл отношение к садо-мазо
Леонтьев раскрыл отношение к садо-мазо
Убийство грузина в Берлине: Германия обратилась к РФ
Убийство грузина в Берлине: Германия обратилась к РФ 28
Видео
Опубликовано видео с мужчиной на опоре Крымского моста
00:19
Опубликовано видео с мужчиной на опоре Крымского моста
Происшествия
Вскрылись страшные подробности смерти Децла
01:14
Вскрылись страшные подробности смерти Децла
Шоу-бизнес
Опубликовано видео со спасением оленей
00:56
Опубликовано видео со спасением оленей
Затонувший в Севастополе плавдок попал на видео
01:23
Затонувший в Севастополе плавдок попал на видео
Происшествия
Кремль раскрыл «суровую» реальность отношений РФ и США
00:28
Кремль раскрыл «суровую» реальность отношений РФ и США
Политика США
На посетителей МФЦ с потолка полился кипяток
00:13
На посетителей МФЦ с потолка полился кипяток
Происшествия
Опубликовано видео извержения вулкана в Новой Зеландии
00:59
Опубликовано видео извержения вулкана в Новой Зеландии
Происшествия
Зеленский рассказал о встрече с Путиным
01:40
Зеленский рассказал о встрече с Путиным
В мире Украина
Россия ответила на претензии Японии
00:58
Россия ответила на претензии Японии
Политика
В центре российского города открыли стрельбу из автомата
00:03
В центре российского города открыли стрельбу из автомата
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение