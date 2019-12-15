Басков посмеялся над Киркоровым

«Обожаю народное творчество!»: Николай Басков посмеялся над Филиппом Киркоровым

Певец Николай Басков в очередной раз доказал, что иногда бывает полезно посмеяться над собой, особенно представителям современного шоу-бизнеса. Артист выложил в своем официальном аккаунте Instagram забавную фотографию от своего поклонника. На фото не самые счастливые Филипп Киркоров и Николай Басков сидят в машине и смотрят в камеру, а над ними надпись: «Помни. Покупая корм Феликс ты кормишь и этих двух котов».

В большинстве случаев артисты просто проигнорировали бы подобное творчество, но Николай от души посмеялся над картинкой и даже выложил ее у себя.

«Обожаю народное творчество!» — посмеялся артист.

Комментаторы оценили чувство юмора исполнителя и заметили, что артисты на фото действительно похожу на двух, не самых довольных жизнью котов.