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Петр Кислов признался, что не платит алименты Полине Гагариной 

Teleprogramma.pro 50 минут назад
Кислов признался, что не платит алименты Гагариной
Фото: globallookpress.com
Актер Петр Кислов, бывший муж певицы Полины Гагариной, в эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ заявил, что бывшая супруга не чинит ему препятствий в общении с общим сыном. Он всегда может пообщаться с Андреем. Ему сейчас 12 лет.
«Мы постоянно видимся с сыном. Даже расскажу интересный случай. Собирались лететь вместе с ним к родителям. Полина спросила, какой авиакомпанией мы полетим. Я сказал какой и объяснил, что сейчас у меня нет денег, чтобы лететь другой. Она сказала: «Стоп. Присылай мне свой паспорт». Полина купила нам билеты», — заявил Петр Кислов.
Как сказал актер, сегодня он не платит алименты супруге.
«Делаю для сына какие-то праздники. Если есть какие-то вопросы, то обсуждаю с Полиной, что-то делаю для сына. Он у нас увлекается плаванием, фортепиано», — сказал актер.
Также он отметил, что развелся много лет назад с яркой исполнительницей, потому что не хотел, чтобы их сын слушал постоянную ругань. Зато сейчас он может всегда позвонить бывшей жене и спокойно с ней пообщаться.
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Теги:
Шоу-бизнес , Петр Кислов , Полина Гагарина , НТВ
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