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Общество

«Приезжал наряд полиции»: у Борисовой хотели забрать дочь 

Рамблер 56 минут назад
«С нарядом полиции»: у Борисовой хотели забрать дочь
Фото: Instagram
Сегодня ночью отец Полины, дочери Даны Борисовой, приезжал забирать дочь с полицией и скорой помощью.
Как рассказывает СтарХит, дочь-подросток чем-то залила черновик книги, над которой сейчас работает телеведущая, и, испугавшись, выкинула ее в мусорное ведро.
Надо сказать, что мать и дочь конфликтуют достаточно часто. Вот и на этот раз, видимо, что-то произошло — раз срочно приехал Максим Аксенов.
«Приезжал наряд полиции, потом скорая помощь и папа Полины во главе. Я попросила его покинуть помещение, сказала: «Я знать вас не знаю, поэтому постойте в стороне», — заявила Дана в записанном ею видео.
Дровишек в огонь семейного скандала подбросили слова Максима, назвавшего бывшую возлюбленную «наркоманкой с залитыми глазами».
В ответ на это Борисова предложила сдать «все мыслимые и немыслимые» анализы и тесты.
Дочь все же уехала с отцом, а Дана, несколько успокоившись, написала в микроблоге, что не понимает, почему Аксенов не может пригласить к себе дочь без всяких скандалов.
Как писал «Рамблер», Дана Борисова — первая российская звезда, которая открыто заявила о своих пагубных пристрастиях.
Она давно решила написать книгу, но только сейчас у телеведущей появилась возможность реализовать задумку.
Борисова заключила контракт с издательством. У книги уже есть рабочее название — «Жизнь под кайфом».
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Комментарии 4 
Редактор:  Ирина Лебедева
Теги:
Шоу-бизнес , Максим Аксенов , Дана Борисова , StarHit
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