«С нарядом полиции»: у Борисовой хотели забрать дочь

«Приезжал наряд полиции»: у Борисовой хотели забрать дочь

Сегодня ночью отец Полины, дочери Даны Борисовой , приезжал забирать дочь с полицией и скорой помощью.

Как рассказывает СтарХит, дочь-подросток чем-то залила черновик книги, над которой сейчас работает телеведущая, и, испугавшись, выкинула ее в мусорное ведро.

Надо сказать, что мать и дочь конфликтуют достаточно часто. Вот и на этот раз, видимо, что-то произошло — раз срочно приехал Максим Аксенов

«Приезжал наряд полиции, потом скорая помощь и папа Полины во главе. Я попросила его покинуть помещение, сказала: «Я знать вас не знаю, поэтому постойте в стороне», — заявила Дана в записанном ею видео.

Дровишек в огонь семейного скандала подбросили слова Максима, назвавшего бывшую возлюбленную «наркоманкой с залитыми глазами».

В ответ на это Борисова предложила сдать «все мыслимые и немыслимые» анализы и тесты.

Дочь все же уехала с отцом, а Дана, несколько успокоившись, написала в микроблоге, что не понимает, почему Аксенов не может пригласить к себе дочь без всяких скандалов.

Как писал «Рамблер», Дана Борисова — первая российская звезда, которая открыто заявила о своих пагубных пристрастиях.

Она давно решила написать книгу, но только сейчас у телеведущей появилась возможность реализовать задумку.

Борисова заключила контракт с издательством. У книги уже есть рабочее название — «Жизнь под кайфом».