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Фото супермодели Беллы Хадид с голой грудью утекли в Сеть 

Экспресс газета 56 минут назад
Супермодель Белла Хадид показала голую грудь
Фото: Instagram
В Интернете появились пикантные снимки 23-летней американской супермодели палестинского происхождения Беллы Хадид. На кадрах, которые накануне были опубликованы в официальном аккаунте манекенщицы в социальной сети Instagram, красотка предстает в трусиках и рубашке, накинутой на голое тело. Кадр позволяет оценить прекрасную грудь Беллы, которой позавидует любая женщина.
Снимок ожидаемо вызвал бурную реакцию поклонников. Всего за один день фотография собрала более миллиона «лайков» и восторженные комментарии пользователей со всего мира, в том числе России.
«Горячая штучка», «Самая лучшая», «Невероятно сексуальная», «Эта фотография — мой лучший подарок на Рождество», «Совершенство», — написали фанаты.
Посмотреть эту публикацию в Instagram

aura bella™️ 🔮

Публикация от  Bella (@bellahadid)

Стоит отметить, что в последнее время Белла Хадид полюбила дразнить публику провокационными фотосессиями. В этом смысле она пошла по стопам Эмили Ратаковски, которую чаще можно увидеть раздетой, чем одетой. Так, в августе Хадид, которая является одной из самых востребованных моделей в мире, снялась голой и с поводком на шее. Кадры, сделанные известным фэшн-фотографом Хьюго Комте, вызвали настоящий переполох в Сети. Можно не сомневаться, что новая фотосессия Беллы также произведет эффект разорвавшейся бомбы.
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Комментарии 2 
Теги:
Шоу-бизнес , Белла Хадид
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