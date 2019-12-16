Супермодель Белла Хадид показала голую грудь

Фото супермодели Беллы Хадид с голой грудью утекли в Сеть

В Интернете появились пикантные снимки 23-летней американской супермодели палестинского происхождения Беллы Хадид . На кадрах, которые накануне были опубликованы в официальном аккаунте манекенщицы в социальной сети Instagram, красотка предстает в трусиках и рубашке, накинутой на голое тело. Кадр позволяет оценить прекрасную грудь Беллы, которой позавидует любая женщина.

Снимок ожидаемо вызвал бурную реакцию поклонников. Всего за один день фотография собрала более миллиона «лайков» и восторженные комментарии пользователей со всего мира, в том числе России.

Стоит отметить, что в последнее время Белла Хадид полюбила дразнить публику провокационными фотосессиями. В этом смысле она пошла по стопам Эмили Ратаковски, которую чаще можно увидеть раздетой, чем одетой. Так, в августе Хадид, которая является одной из самых востребованных моделей в мире, снялась голой и с поводком на шее. Кадры, сделанные известным фэшн-фотографом Хьюго Комте, вызвали настоящий переполох в Сети. Можно не сомневаться, что новая фотосессия Беллы также произведет эффект разорвавшейся бомбы.