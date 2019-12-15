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Эксперт раскрыл тайны неувядающей красоты Ротару 

Рамблер + ещё 1 48 минут назад
Эксперт раскрыл тайны неувядающей красоты Ротару
Фото: РИА Новости
София Ротару год от года совершенно не меняется — ее поклонники даже шутят о найденной ею машине времени.
Но шутки шутками, тем не менее, София Михайловна каким-то образом сумела оставить свои 72 года прожитой жизни лишь строкой в паспорте и выглядеть ровесницей сына и невестки.
Гостем программы «Ты не поверишь» на телеканале НТВ на последней передаче был пластический хирург.
По его экспертному мнению, Ротару не раз обращалась к его коллегам по профессии. Что, на фоне отличной генетики, и дало столь превосходный результат, — рассказывает Экспресс Газета.
Эксперт считает, что певица сделала немало процедур. Он предполагает круговую подтяжку лица, блефаропластику, использование методик филлеров и ботокса.
Бывший директор Ротару Ольга Коняхина подтвердила, что София Михайловна делала круговую подтяжку лица. А фигура у нее прекрасная от природы.
Эксперт НТВ считает работу, проделанную пластическими хирургами с Ротару, ювелирной.
Как писал «Рамблер», после выступления на состоявшейся в Москве «Песне года» в Сети появились снимки приехавшей в Россию Софии Ротару. Создается впечатление, что с каждым годом она выглядит только лучше.
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Редактор:  Ирина Лебедева
Теги:
Шоу-бизнес , Другое , София Ротару , НТВ
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