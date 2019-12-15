Эксперт раскрыл тайны неувядающей красоты Ротару

София Ротару год от года совершенно не меняется — ее поклонники даже шутят о найденной ею машине времени.

Но шутки шутками, тем не менее, София Михайловна каким-то образом сумела оставить свои 72 года прожитой жизни лишь строкой в паспорте и выглядеть ровесницей сына и невестки.

Гостем программы «Ты не поверишь» на телеканале НТВ на последней передаче был пластический хирург.

По его экспертному мнению, Ротару не раз обращалась к его коллегам по профессии. Что, на фоне отличной генетики, и дало столь превосходный результат, — рассказывает Экспресс Газета.

Эксперт считает, что певица сделала немало процедур. Он предполагает круговую подтяжку лица, блефаропластику, использование методик филлеров и ботокса.

Бывший директор Ротару Ольга Коняхина подтвердила, что София Михайловна делала круговую подтяжку лица. А фигура у нее прекрасная от природы.

Эксперт НТВ считает работу, проделанную пластическими хирургами с Ротару, ювелирной.