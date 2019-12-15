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Экс-супруга Цекало тайно сыграла свадьбу 

News.ru + ещё 3 2 часа назад
Экс-супруга Цекало тайно сыграла свадьбу
Фото: News.ru
Бывшая жена Александра Цекало Виктория Галушка на странице в соцсети опубликовала снимок с неким мужчиной возле ЗАГСа.
Сестра Веры Брежневой предусмотрительно скрыла лицо таинственного незнакомца. Девушка выглядит на снимке невероятно счастливой. Её подписчики уверены, что они с новым избранником узаконили отношения.
Однако ни Виктория Галушка, ни Вера Брежнева никак не комментировали эту информацию, передаёт StarHit.
Как ранее писал NEWS.ru, 58-летний Александр Цекало официально оформил отношения с 28-летней возлюбленной Дариной Эрвин в марте. Общественность подозревала девушку в беременности. Однако Эрвин опровергла подобные сообщения. Художница-модель призналась, что её очень повеселили эти новости, и опубликовала фотоприкол — снимок УЗИ, на котором вместо плода большой гамбургер.
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Теги:
Шоу-бизнес , Виктория Галушка , Александр Цекало , Вера Брежнева , StarHit
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