Экс-супруга Цекало тайно сыграла свадьбу

Сестра Веры Брежневой предусмотрительно скрыла лицо таинственного незнакомца. Девушка выглядит на снимке невероятно счастливой. Её подписчики уверены, что они с новым избранником узаконили отношения.

Однако ни Виктория Галушка, ни Вера Брежнева никак не комментировали эту информацию, передаёт StarHit.

Как ранее писал NEWS.ru, 58-летний Александр Цекало официально оформил отношения с 28-летней возлюбленной Дариной Эрвин в марте. Общественность подозревала девушку в беременности. Однако Эрвин опровергла подобные сообщения. Художница-модель призналась, что её очень повеселили эти новости, и опубликовала фотоприкол — снимок УЗИ, на котором вместо плода большой гамбургер.