Кудрявцева поддержала Зайцева, который увез своих дочерей

Маргарита Зайцева обвинила отца своих дочерей Никиту в том что он обманным путем вывез их от нее и она не видит девочек уже несколько недель.

Последние время Маргарита стала завсегдатаем различных шоу, где рассказывает о своих семейных проблемах, а также обратилась к адвокатам.

Мнения публики разделились. Большинство сочувствует несчастной матери. А вот телеведущая Лера Кудрявцева , по ее словам хорошо знающая семью Зайцевых, встала на сторону отца.

Она опубликовала пост в инстаграме и так его и назвала «Пост в защиту Никиты Зайцева». А Маргариту Кудрявцева вообще упрекнула в аморальном образе жизни.

«Этот пост в защиту Никиты Зайцева! Я знаю его лично, знаю его семью и знаю этого парня как скромного трудягу, профи и хорошего парня. Бабоньки, вы не офигели? Вы мечтаете выйти замуж, нарожать детей, жить в богатстве и после этого ведете себя как мрази, а потом прекрываетесь этим громким «я ж мать», бегаете по шоу, просите медийных личностей вас поддержать. Прежде, чем это делать расскажите и покажите чем вы занимаетесь в то время, как ваш муж играет в хоккей Приводите в дом, где спят ваши дети, мужиков, употребляете наркотики, а потом хотите чтоб вас поддержали бедных и несчастных?»

Фолловеры поддержали телеведущую, но и от Никиты ждут более взвешенных решений.