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Кудрявцева поддержала Зайцева, который увез своих дочерей 

Рамблер 1 час назад
Кудрявцева поддержала Зайцева, который увез своих дочерей
Фото: РИА Новости
Маргарита Зайцева обвинила отца своих дочерей Никиту в том что он обманным путем вывез их от нее и она не видит девочек уже несколько недель.
Последние время Маргарита стала завсегдатаем различных шоу, где рассказывает о своих семейных проблемах, а также обратилась к адвокатам.
Мнения публики разделились. Большинство сочувствует несчастной матери. А вот телеведущая Лера Кудрявцева, по ее словам хорошо знающая семью Зайцевых, встала на сторону отца.
Она опубликовала пост в инстаграме и так его и назвала «Пост в защиту Никиты Зайцева». А Маргариту Кудрявцева вообще упрекнула в аморальном образе жизни.
«Этот пост в защиту Никиты Зайцева! Я знаю его лично, знаю его семью и знаю этого парня как скромного трудягу, профи и хорошего парня. Бабоньки, вы не офигели? Вы мечтаете выйти замуж, нарожать детей, жить в богатстве и после этого ведете себя как мрази, а потом прекрываетесь этим громким «я ж мать», бегаете по шоу, просите медийных личностей вас поддержать. Прежде, чем это делать расскажите и покажите чем вы занимаетесь в то время, как ваш муж играет в хоккей Приводите в дом, где спят ваши дети, мужиков, употребляете наркотики, а потом хотите чтоб вас поддержали бедных и несчастных?»
Фолловеры поддержали телеведущую, но и от Никиты ждут более взвешенных решений.
«Соглашусь. Мозгов нет у этих девочек. Все хотят роскошной жизни, но при этом ничего не делать. Да еще и права свои качают. Хоккеисты пашут, деньги зарабатывают, а им красивой жизни подавай», «Раз родили 2 детей, не без участия его, второй ребёнок совсем недавно, значит хотел? А теперь нельзя решить все здраво без этих смешных забав!»
Как писал «Рамблер», не так давно ведущая шоу «Секрет на миллион» Лера Кудрявцева порассуждала о том, что интернет уже основательно вытесняет у людей чтение реальных книг.
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Редактор:  Ирина Лебедева
Теги:
Шоу-бизнес , Никита Зайцев , Лера Кудрявцева
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