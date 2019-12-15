Вскрылись страшные подробности смерти Децла

Экстрасенсы утверждают, что Децла отравили

Роберт Елизарьев, один из друзей безвременно умершего музыканта, обратился к людям со сверхъестественными способностями, чтобы они помогли понять, почему же человек ушел в мир иной столь рано и неожиданно.

Участники «Битвы экстрасенсов» сошлись во мнении, что известный рэп-исполнитель Кирилл Толмацкий , приобретший популярность под псевдонимом Децл, погиб от отравления.

Расходятся они лишь в деталях, — рассказывает Экспресс Газета.

Так, Ирина Игнатенко убеждена, что смерть Толмацкого носила насильственный характер.

Дмитрий Матвеев склонятся, к версии, что Кирилл был отравлен менее материальной субстанцией — он не выдержал огромного потока ненависти и зависти.

«Причина смерти — его отравили, отравили люди своими мыслями и взглядами», — уверен Матеев.