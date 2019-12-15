Вскрылись страшные подробности смерти Децла

Роберт Елизарьев, один из друзей безвременно умершего музыканта, обратился к людям со сверхъестественными способностями, чтобы они помогли понять, почему же человек ушел в мир иной столь рано и неожиданно.
Участники «Битвы экстрасенсов» сошлись во мнении, что известный рэп-исполнитель Кирилл Толмацкий, приобретший популярность под псевдонимом Децл, погиб от отравления.
Расходятся они лишь в деталях, — рассказывает Экспресс Газета.
Так, Ирина Игнатенко убеждена, что смерть Толмацкого носила насильственный характер.
Дмитрий Матвеев склонятся, к версии, что Кирилл был отравлен менее материальной субстанцией — он не выдержал огромного потока ненависти и зависти.
«Причина смерти — его отравили, отравили люди своими мыслями и взглядами», — уверен Матеев.
Как писал «Рамблер», рэпер Кирилл Толмацкий умер в возрасте 35 лет после выступления в Ижевске. Причиной смерти названа сердечная патология.