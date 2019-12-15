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Вассерман поддержал Якубовича: ошибки на «Поле чудес» не было 

Рамблер 48 минут назад
Вассерман поддержал Якубовича: ошибки на «Поле чудес» не было
Фото: РИА Новости
Публика возмущается: в передаче «Поле чудес» прошла серьезная ошибка, а участника, угадавшего слово с ошибкой, все равно признали победителем.
Леонид Якубович же невозмутим. Он считает (или держит марку), что все нормально и никакой ошибки не было, ссылаясь на «словарь иностранных языков за 1962 год», — рассказывает СтарХит.
Как ни странно, его поддержал и Анатолий Вассерман. Он сказал, что право на такое написание у редакторов есть, поскольку где-то нашли коробочку от монпансье еще ХIХ века, и там вторая буква «н» отсутствует.
Правда, все же посоветовал каналу не экономить на корректорах.
Того же мнения — найти грамотных корректоров — в целом придерживаются и поклонники телешоу.
Как сообщал "Рамблер", телеведущий Леонид Якубович отказался признавать сладкую орфографическую ошибку, допущенную в передаче «Поле чудес».
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Редактор:  Ирина Лебедева
Теги:
Шоу-бизнес , Анатолий Вассерман , Леонид Якубович , StarHit
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