Вассерман поддержал Якубовича: ошибки на «Поле чудес» не было

Публика возмущается: в передаче «Поле чудес» прошла серьезная ошибка, а участника, угадавшего слово с ошибкой, все равно признали победителем.

Леонид Якубович же невозмутим. Он считает (или держит марку), что все нормально и никакой ошибки не было, ссылаясь на «словарь иностранных языков за 1962 год», — рассказывает СтарХит.

Как ни странно, его поддержал и Анатолий Вассерман . Он сказал, что право на такое написание у редакторов есть, поскольку где-то нашли коробочку от монпансье еще ХIХ века, и там вторая буква «н» отсутствует.

Правда, все же посоветовал каналу не экономить на корректорах.

Того же мнения — найти грамотных корректоров — в целом придерживаются и поклонники телешоу.