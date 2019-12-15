София Ротару задумала вернуться в Москву

«Поклонники ждут»: Ротару планирует вернуться в Москву

О том, что украинская певица планирует снова приехать в Москву до конца года, рассказал ее концертный директор Сергей Лавров

Не раскрывая подробностей, он пояснил, что сегодня София Михайловна отправилась во Францию , а затем у нее намечено выступление в российской столице, — пишет Lenta.ru.

Лавров сообщил журналистам, что, возможно, это даже будет не одно выступление, а и «концерты и мероприятия, потому что поклонники реально ждут».

Что же касается планов на более далекое будущее то они, по словам концертного директора Ротару, еще не определены.

Тут примет решение сама певица, но «предложений много есть, очень много», — заявил Сергей Лавров.