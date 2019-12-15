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«Поклонники ждут»: Ротару планирует вернуться в Москву 

Рамблер 26 минут назад
София Ротару задумала вернуться в Москву
Фото: Instagram
О том, что украинская певица планирует снова приехать в Москву до конца года, рассказал ее концертный директор Сергей Лавров.
Не раскрывая подробностей, он пояснил, что сегодня София Михайловна отправилась во Францию, а затем у нее намечено выступление в российской столице, — пишет Lenta.ru.
Лавров сообщил журналистам, что, возможно, это даже будет не одно выступление, а и «концерты и мероприятия, потому что поклонники реально ждут».
Что же касается планов на более далекое будущее то они, по словам концертного директора Ротару, еще не определены.
Тут примет решение сама певица, но «предложений много есть, очень много», — заявил Сергей Лавров.
Как писал «Рамблер», после выступления на состоявшейся в Москве «Песне года» в Сети появились снимки приехавшей в Россию Софии Ротару. Создается впечатление, что с каждым годом она выглядит только лучше.
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Редактор:  Ирина Лебедева
Теги:
Шоу-бизнес , Сергей Лавров , София Ротару , Lenta.ru , Москва , Франция
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