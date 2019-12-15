«Прилепиться к мужу»: Боярский о роли женщины

Михаил Боярский верен себе в своих консервативных высказываниях.
Вот и на этот раз в программе «Сегодня вечером» он заявил о том, что место женщине — при муже, ее главная роль в жизни — материнская.
Жена должна «прилепиться к своему мужу и воспитывать детей вместе с ним, отдавая семье все свои силы», — цитирует актера News.ru.
Но делать это, по словам Боярского, следует очень деликатно.
«Втихаря любить надо».
Также он осудил дам, которые кичатся положением своего супруга, используя его имя и связи в корыстных целях.
«Эти профурсетки мне не нравятся. Вся прелесть женщин — в скромности, в обожании мужа», — уверен Боярский.
А проблемы применения ЭКО и операций по смене пола вообще вызвали у него бурю праведного гнева.
«Да пошли они все к черту! Ничего не получится».
Как ранее писал «Рамблер», актер Михаил Боярский в Instagram поделился редким архивным кадром.
На снимке можно увидеть «главного мушкетера страны» в окружении своих друзей-актеров Андрея Миронова и Александра Иванова.