«Прилепиться к мужу»: Боярский о роли женщины

«Прилепиться к мужу»: Боярский знает, как женщинам жить правильно

Михаил Боярский верен себе в своих консервативных высказываниях.

Вот и на этот раз в программе «Сегодня вечером» он заявил о том, что место женщине — при муже, ее главная роль в жизни — материнская.

Жена должна «прилепиться к своему мужу и воспитывать детей вместе с ним, отдавая семье все свои силы», — цитирует актера News.ru.

Но делать это, по словам Боярского, следует очень деликатно.

«Втихаря любить надо».

Также он осудил дам, которые кичатся положением своего супруга, используя его имя и связи в корыстных целях.

«Эти профурсетки мне не нравятся. Вся прелесть женщин — в скромности, в обожании мужа», — уверен Боярский.

А проблемы применения ЭКО и операций по смене пола вообще вызвали у него бурю праведного гнева.

«Да пошли они все к черту! Ничего не получится».