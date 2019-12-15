«Верх цинизма»: Бузова выгоняет экс-поклонника

«Верх цинизма»: Бузова разгневана на отвергнутого Лебедева

Стало известно, что Денис Лебедев , финалист прошлогоднего шоу "Замуж за Бузову", хочет участвовать в кастинге на телепроекте «План Б», где телезвезда подбирает себе пару.

Поклонники Бузовой помнят, как ранее едва ли уже не обсуждали в соцсети подвенечный наряд для Ольги, — казалось, поющая телеведущая симпатизирует Денису, да и сама она это не отрицала.

Но очень быстро вскрылись негативные факты из биографии молодого человека. И Ольга поняла, что ее избранник намерен попросту использовать ее известность и финансовую состоятельность.

Она разорвала отношения.

И вот Лебедев вновь появился на горизонте. Бузова, как говорят, была в ярости и поставила условия организаторам проекта, заявив, что в случае, если Лебедева возьмут, она откажется от участия в шоу.