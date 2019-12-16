Собчак назвали богохульницей за серьги с ликом Христа

Собчак назвали богохульницей за серьги

Телеведущая опубликовала в Instagram фото в шапке и изображением двуглавого орла и серьгах с ликом Христа.

«Воскресно-имперское», — подписала она снимок.

Большинство подписчиков остались в восторге от китчевого образа Ксении, но нашлись и те, кто счел фото богохульстом и оставил телеведущей негативные комментарии.