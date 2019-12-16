Собчак назвали богохульницей за серьги с ликом Христа

Ксению Собчак раскритиковали в Сети из-за фотографии в серьгах с ликом Иисуса Христа.
Телеведущая опубликовала в Instagram фото в шапке и изображением двуглавого орла и серьгах с ликом Христа.
«Воскресно-имперское», — подписала она снимок.
Большинство подписчиков остались в восторге от китчевого образа Ксении, но нашлись и те, кто счел фото богохульстом и оставил телеведущей негативные комментарии.
«Вы богохульница. Вы считаете, что если у вас много денег, то вам все позволено»; «Разве можно святой образ Иисуса Христа на серьгах?»; «Вас бог покарает за такие сережки, совсем стыда нет! Имейте хоть уважение к верующим»; «Святотатство», — написали комментаторы.