Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Киев возмутила идея Берлина по ДНР и ЛНР
Киев возмутила идея Берлина по ДНР и ЛНР
В мире
Макрон принял решение по Дню Победы в Москве
Макрон принял решение по Дню Победы в Москве
В мире
Экс-депутат Рады увидел Крымский мост и проклял 2014-й
Экс-депутат Рады увидел Крымский мост и проклял 2014-й
В мире
Ответ "Искандерам": США угрожают новыми ракетами
Ответ "Искандерам": США угрожают новыми ракетами
США

Собчак назвали богохульницей за серьги 

Рамблер + ещё 5 1 час назад
Собчак назвали богохульницей за серьги с ликом Христа
Фото: @xenia_sobchak
Ксению Собчак раскритиковали в Сети из-за фотографии в серьгах с ликом Иисуса Христа.
Телеведущая опубликовала в Instagram фото в шапке и изображением двуглавого орла и серьгах с ликом Христа.
«Воскресно-имперское», — подписала она снимок.
Большинство подписчиков остались в восторге от китчевого образа Ксении, но нашлись и те, кто счел фото богохульстом и оставил телеведущей негативные комментарии.
«Вы богохульница. Вы считаете, что если у вас много денег, то вам все позволено»; «Разве можно святой образ Иисуса Христа на серьгах?»; «Вас бог покарает за такие сережки, совсем стыда нет! Имейте хоть уважение к верующим»; «Святотатство», — написали комментаторы.
Видео дня. Первая свадьба трансгендеров в Казани
Редактор:  Мария Королева
Теги:
Шоу-бизнес , Иисус Христос , Ксения Собчак
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Киев возмутила идея Берлина по ДНР и ЛНР
Киев возмутила идея Берлина по ДНР и ЛНР 121
Макрон принял решение по Дню Победы в Москве
Макрон принял решение по Дню Победы в Москве 585
Экс-депутат Рады увидел Крымский мост и проклял 2014-й
Экс-депутат Рады увидел Крымский мост и проклял 2014-й 70
Ответ «Искандерам»: США угрожают новыми ракетами
Ответ «Искандерам»: США угрожают новыми ракетами 86
«Адмирала Кузнецова» лишили огня
«Адмирала Кузнецова» лишили огня 8
Видео
Опубликовано видео с авиадебоширом в аэропорту Толмачёво
01:28
Опубликовано видео с авиадебоширом в аэропорту Толмачёво
Общество Происшествия
Опубликовано видео с комплексами «Ярс» на дежурстве в Барнауле
00:39
Опубликовано видео с комплексами «Ярс» на дежурстве в Барнауле
Оружие
Опубликовано видео мотопробега Санта-байкеров в Испании
00:31
Опубликовано видео мотопробега Санта-байкеров в Испании
В мире Общество
Опубликовано видео с подсветкой Крымского моста
00:27
Опубликовано видео с подсветкой Крымского моста
Киев возмутила идея Берлина по ДНР и ЛНР
09:57
Киев возмутила идея Берлина по ДНР и ЛНР
В мире Украина
Самолёты США спешно покинули Турцию после угроз Эрдогана
04:18
Самолёты США спешно покинули Турцию после угроз Эрдогана
Армия Войска
Умер автор хита Popcorn
01:22
Умер автор хита Popcorn
В мире
Подростка зверски избили из-за бутылки минеральной воды
01:10
Подростка зверски избили из-за бутылки минеральной воды
Происшествия
«Адмирала Кузнецова» лишили огня
02:21
«Адмирала Кузнецова» лишили огня
Армия Войска
Макрон принял решение по Дню Победы в Москве
03:11
Макрон принял решение по Дню Победы в Москве
В мире Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение