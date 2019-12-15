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«Меня перемололо полностью»: хореограф о работе с Пугачевой 

Рамблер 58 минут назад
«Меня перемололо»: хореограф о работе с Пугачевой
Фото: РИА Новости
Егор Дружинин ставил танцевальную программу на концертах Примадонны в Москве и Минске. О том, как сложно и в то же время интересно было ему работать с Аллой Борисовной, он рассказал в эфире передачи радио Energy «Морозова ХЗ-шоу».
Хореограф отметил, что его работодательница неприхотлива в быту, не страдает звездной болезнью и способна очень много трудиться, добиваясь цели.
Но при этом может быть очень резкой, порой ставит человека на место одним взглядом, но так, что, по мнению героя интервью, «лучше бы материлась».
Сам Дружинин в итоге понял, что спорить с Пугачевой бесполезно, равно как и обижаться, а следует находить компромисс и видеть конструктив.
«Промолчав, выслушав, пропустив это через определенный фильтр и поняв, что этому человеку нужно, ты понимаешь, что таким образом это нисколько не умоляет твоего достоинства. На самом деле тебе предлагают совместную работу, потому что Алла Борисовна никогда не отказывалась быть на репетициях, придумывать вместе с нами, предлагать какие-то варианты», — цитирует слова хореографа Тeleprogramma.pro.
«Сложно с ней работать — не то слово» — рассказывает он. Дело в том, что, с одной стороны, Алла Борисовна хорошо знает, что хочет получить в итоге. С другой — предоставляет сотруднику творческую свободу для поиска. И зачастую результаты этого творческого поиска Пугачеву не устраивают.
«Пока ты не добьешься того результата, который есть в голове у Примадонны, об отдыхе и речи быть не может», — вспоминает Дружинин.
Впервые за все время своей профессиональной деятельности хореограф попробовал ставить танцы методом проб и ошибок.
Но труднее всего ему было согласиться с тем, что Примадонна порой отменяла результаты напряженного и долгого труда, хотя и говорила, что удалось добиться того, чего она хотела.
«Меня перемололо полностью, когда мы трижды или четырежды переделывали один момент, в итоге сделали то, что ей нужно. Она это признала и сказала: «Не будет».
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Редактор:  Ирина Лебедева
Теги:
Шоу-бизнес , Другое , Егор Дружинин , Минск , Москва
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