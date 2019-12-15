Кто довел до могилы Марьянова: версия Лобачевой

«Обманули и использовали»: Лобачева винит в смерти Марьянова его вдову

Ирина утверждает, что знала Дмитрия очень хорошо, что проблемы с алкоголем у него были. Но не критичные. А также Лобачева убеждена, что косвенно в смерти Марьянова виновата его вдова Ксения Бик , которая «довела актера до могилы».

Об этом Лобачева рассказала в эфире телепрограммы «Секрет на миллион», отвечая на вопросы ведущей эфира Леры Кудрявцевой

Марьянов ушел из жизни в 47 лет, в результате неоказания медицинской помощи при внутреннем кровотечении.

Перед смертью он находился в реабилитационном центре, где не обращали внимания на жалобы актера. Возбуждено уголовное дело — следствие считает, что Дмитрия вполне можно было спасти, отправив вовремя в больницу.

В реабилитационный центр Марьянов отправился по инициативе Ксении Бик. Этого Ирина Лобанова простить вдове не может.

"Я считаю, что это произошло не без ее вины. Я буду стоять на своем и не откажусь от своих слов", — приводят слова спортсменки РИА Новости.

Лобачева не отрицает, что Марьянов злоупотреблял спиртным. Однако вовсе не в той степени, как пытаются сейчас это показать, особенно его вдова.

"Иногда, когда у него была депрессия. Но никогда "до свинячьего визга". Никогда. За три месяца не мог человек ни спиться, ни сколоться так. Я думаю, что он понял, что его обманули и использовали. Он говорил мне, что собирается разводиться", — уверена фигуристка.

Как ранее писал «Рамблер», фигуристка Ирина Лобачева была гражданской женой Дмитрия Марьянова четыре года.

По словам спортсменки, они с актером планировали семью и детей, но не сложилось. Остаток жизни Марьянов провел с Ксенией Бик.