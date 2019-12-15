Кто довел до могилы Марьянова: версия Лобачевой

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«Обманули и использовали»: Лобачева винит в смерти Марьянова его вдову 

Рамблер + ещё 3 11 минут назад
Ирина Лобачева, заслуженный мастер спорта по фигурному катанию, несколько лет жила в гражданском браке с актером Дмитрием Марьяновым.
Ирина утверждает, что знала Дмитрия очень хорошо, что проблемы с алкоголем у него были. Но не критичные. А также Лобачева убеждена, что косвенно в смерти Марьянова виновата его вдова Ксения Бик, которая «довела актера до могилы».
Об этом Лобачева рассказала в эфире телепрограммы «Секрет на миллион», отвечая на вопросы ведущей эфира Леры Кудрявцевой.
Марьянов ушел из жизни в 47 лет, в результате неоказания медицинской помощи при внутреннем кровотечении.
Перед смертью он находился в реабилитационном центре, где не обращали внимания на жалобы актера. Возбуждено уголовное дело — следствие считает, что Дмитрия вполне можно было спасти, отправив вовремя в больницу.
В реабилитационный центр Марьянов отправился по инициативе Ксении Бик. Этого Ирина Лобанова простить вдове не может.
"Я считаю, что это произошло не без ее вины. Я буду стоять на своем и не откажусь от своих слов", — приводят слова спортсменки РИА Новости.
Лобачева не отрицает, что Марьянов злоупотреблял спиртным. Однако вовсе не в той степени, как пытаются сейчас это показать, особенно его вдова.
"Иногда, когда у него была депрессия. Но никогда "до свинячьего визга". Никогда. За три месяца не мог человек ни спиться, ни сколоться так. Я думаю, что он понял, что его обманули и использовали. Он говорил мне, что собирается разводиться", — уверена фигуристка.
Как ранее писал «Рамблер», фигуристка Ирина Лобачева была гражданской женой Дмитрия Марьянова четыре года.
По словам спортсменки, они с актером планировали семью и детей, но не сложилось. Остаток жизни Марьянов провел с Ксенией Бик.
Комментарии 4 
Редактор:  Ирина Лебедева
Теги:
Шоу-бизнес , Видео , Ирина Лобанова , Дмитрий Марьянов , Ирина Лобачева , Ксения Бик , Лера Кудрявцева , РИА Новости
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