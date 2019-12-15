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«Счастлива, как никогда»: Ротару в восторге от московской публики 

Рамблер + ещё 10 1 час назад
Ротару прокомментировала концерт в России
Фото: РИА Новости
София Ротару много лет подряд принимала участие в конкурсе «Песня года». Но в прошлом году ей не удалось приехать в Москву из-за проблем, связанных с пересечением границы.
В этом же году, несмотря на травлю, устроенную рядом хейтеров в социальных сетях, София Михайловна приехала в Российскую столицу. Ее принимали очень тепло, буквально завалили букетами и комплиментами.
После выступления на фестивале "Легенды Ретро-ФМ" в московском Дворце спорта "Мегаспорт" журналисты спросили у певицы, как она оценивает степень дружелюбности московской публики.
"Бесподобно. Я счастлива, как никогда. Спасибо", — цитирует ответ Софии Ротару Ren.tv.
Как писал «Рамблер», несмотря на активность недоброжелателей, украинская певица все-таки приехала в Москву.
И не зря — приняли ее очень тепло, и коллеги по цеху, и публика.
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Редактор:  Ирина Лебедева
Теги:
Шоу-бизнес , София Ротару , РЕН ТВ , Москва
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