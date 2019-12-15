Ротару прокомментировала концерт в России

«Счастлива, как никогда»: Ротару в восторге от московской публики

София Ротару много лет подряд принимала участие в конкурсе «Песня года». Но в прошлом году ей не удалось приехать в Москву из-за проблем, связанных с пересечением границы.

В этом же году, несмотря на травлю, устроенную рядом хейтеров в социальных сетях, София Михайловна приехала в Российскую столицу. Ее принимали очень тепло, буквально завалили букетами и комплиментами.

После выступления на фестивале "Легенды Ретро-ФМ" в московском Дворце спорта "Мегаспорт" журналисты спросили у певицы, как она оценивает степень дружелюбности московской публики.

"Бесподобно. Я счастлива, как никогда. Спасибо", — цитирует ответ Софии Ротару Ren.tv.

Как писал «Рамблер», несмотря на активность недоброжелателей, украинская певица все-таки приехала в Москву.

И не зря — приняли ее очень тепло, и коллеги по цеху, и публика.