Бузовой нашли замену?

Ходят упорные слухи, что поющая телеведущая скоро покинет «Дом-2». И даже называют имя возможной ее преемницы, утверждая, что не все так просто.

Вести телестройку, как предполагают, будет Яна Кошкина . Что ж, у 29-летней Яны опыт телеведущей, попытки стать певицей и шикарные формы, — сообщают 7 дней.

Интересный момент — появление слухов о «замене» Бузовой на Кошкину совпало с другой волной сплетен — о романе Яны с женатым Гариком Мартиросяном . Утверждают, что именно он и помог ей устроиться работать на канале ТВ.

Сама Яна всегда отрицала, что у нее есть какие-то иные отношения с Мартиросяном, кроме служебных. Мартиросян просто отмалчивался по этому поводу.

Так что, возможно, зрители вскоре увидят новую звезду телестройки. А Ольга Бузова будет активно продвигать собственные проекты и карьеру певицы.