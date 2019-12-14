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Бузовой нашли замену? 

Рамблер 1 час назад
Бузовой нашли замену?
Фото: Instagram
Ходят упорные слухи, что поющая телеведущая скоро покинет «Дом-2». И даже называют имя возможной ее преемницы, утверждая, что не все так просто.
Вести телестройку, как предполагают, будет Яна Кошкина. Что ж, у 29-летней Яны опыт телеведущей, попытки стать певицей и шикарные формы, — сообщают 7 дней.
Интересный момент — появление слухов о «замене» Бузовой на Кошкину совпало с другой волной сплетен — о романе Яны с женатым Гариком Мартиросяном. Утверждают, что именно он и помог ей устроиться работать на канале ТВ.
Сама Яна всегда отрицала, что у нее есть какие-то иные отношения с Мартиросяном, кроме служебных. Мартиросян просто отмалчивался по этому поводу.
Так что, возможно, зрители вскоре увидят новую звезду телестройки. А Ольга Бузова будет активно продвигать собственные проекты и карьеру певицы.
Как писал «Рамблер», актриса и телеведущая Яна Кошкина рассказала, как в 12 лет повстречалась в метро с маньяком. С тех по у нее психологическая травма и она боится ездить в данном виде общественного транспорта.
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Комментарии 11 
Редактор:  Ирина Лебедева
Теги:
Шоу-бизнес , Гарик Мартиросян , Яна Кошкина , Ольга Бузова
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