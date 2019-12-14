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Общество

«Все для жены»: Плющенко согласился на съемки еще три года назад 

Рамблер 28 минут назад
«Все для жены»: Плющенко сделал ряд признаний
Фото: Instagram
Евгений Плющенко в эфире телепрограммы «Вечерний Ургант» сделал ряд интересных признаний.
В частности, он сказал, что ему очень важно, чтобы через проект «Яна Супер» показать, какие успехи делает в фигурном катании его сын, и каким трудом они достаются. Плющенко надеется, что и другие дети заинтересуются фигурным катанием.
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А еще, как оказалось, свое согласие на съемки в проекте олимпийский чемпион дал целых три года назад. Просто работа над подготовкой заняла очень много времени.
Камеры, конечно, установлены не везде, и те, что имеются — снимают не постоянно.
«И я хочу сказать, что мы не все снимаем, как ты говоришь. Есть откровения, но не всю жизнь показываем», — цитирует его слова Тeleprogramma.pro.
На вопрос о том, не обидно ли главе семью, что программа названа «Яна Супер», а не «Женя Супер», Евгений ответил:
«Все для жены. Главное, чтобы ей было приятно и нравилось».
Как ранее писал «Рамблер», сын фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской Александр написал в своем Instagram, что «очень возмущался» из-за того, что на шоу в Будапеште поставили не ту музыку, а глаза «слепили» включенные повсюду прожекторы.
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Редактор:  Ирина Лебедева
Теги:
Шоу-бизнес
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