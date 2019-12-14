«Все для жены»: Плющенко сделал ряд признаний

«Все для жены»: Плющенко согласился на съемки еще три года назад

Евгений Плющенко в эфире телепрограммы «Вечерний Ургант» сделал ряд интересных признаний.

В частности, он сказал, что ему очень важно, чтобы через проект «Яна Супер» показать, какие успехи делает в фигурном катании его сын, и каким трудом они достаются. Плющенко надеется, что и другие дети заинтересуются фигурным катанием.

А еще, как оказалось, свое согласие на съемки в проекте олимпийский чемпион дал целых три года назад. Просто работа над подготовкой заняла очень много времени.

Камеры, конечно, установлены не везде, и те, что имеются — снимают не постоянно.

«И я хочу сказать, что мы не все снимаем, как ты говоришь. Есть откровения, но не всю жизнь показываем», — цитирует его слова Тeleprogramma.pro.

На вопрос о том, не обидно ли главе семью, что программа названа «Яна Супер», а не «Женя Супер», Евгений ответил:

«Все для жены. Главное, чтобы ей было приятно и нравилось».