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«Плохая примета»: Галкин посадил не то дерево у дома 

Рамблер 44 минуты назад
Максим Галкин решил посадить перед Новым годом у дома елочку. Да не простую — а пятнадцатиметровую.
Огромное дерево около замка в поселке Грязь сажала на участке целая бригада рабочих.
Ель устроили на новое место, а хозяина предупредили: нехорошая примета — сажать такое дерево около дома. Якобы считается — вырастет выше крыши — помрешь.
Галкин протестировал подмосковную электричку
Однако юморист в приметы не верит. Он лишь посмеялся.
«К тому времени, когда она выше моего дома вырастет, мы уже все помрем».
Максим запечатлел процесс на видео и выложил в инстаграм.
«Обожаю сажать. Это самое большое и старое дерево, которое я посадил на участке. Высота около 15 метров. Посадка такого дерева — это целая войсковая операция. Не могу не поделиться этим зрелищем», — написал он в микроблоге.
Подписчики впечатлились.
«Обалдееееть какая огромная, выше кремлёвской», «не дерево… Деревище посадил! Из серии, что должен сделать мужчина…».
Правда, и сомневаются, что такая великанша сможет прижиться.
«Даже предположить не могла, что такие взрослые деревья можно пересаживать! Неужели приживется?! При пересадке наверняка корни затронуты».
Комментарии 2 
Редактор:  Ирина Лебедева
Теги:
Шоу-бизнес , Видео , Максим Галкин
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