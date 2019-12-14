«Плохая примета»: Галкин посадил не то дерево у дома

Максим Галкин решил посадить перед Новым годом у дома елочку. Да не простую — а пятнадцатиметровую.

Огромное дерево около замка в поселке Грязь сажала на участке целая бригада рабочих.

Ель устроили на новое место, а хозяина предупредили: нехорошая примета — сажать такое дерево около дома. Якобы считается — вырастет выше крыши — помрешь.

Однако юморист в приметы не верит. Он лишь посмеялся.

«К тому времени, когда она выше моего дома вырастет, мы уже все помрем».

Максим запечатлел процесс на видео и выложил в инстаграм.

«Обожаю сажать. Это самое большое и старое дерево, которое я посадил на участке. Высота около 15 метров. Посадка такого дерева — это целая войсковая операция. Не могу не поделиться этим зрелищем», — написал он в микроблоге.

Подписчики впечатлились.

«Обалдееееть какая огромная, выше кремлёвской», «не дерево… Деревище посадил! Из серии, что должен сделать мужчина…».

Правда, и сомневаются, что такая великанша сможет прижиться.