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Брежнева рассказала, как собирала деньги себе на операцию 

Рамблер 1 час назад
Вера Брежнева в передаче Yotube-шоу "50 вопросов" рассказала о тех временах, когда ее карьера была в самом начале, и даже на что-то важное приходилось долго копить, — пишет «Комсомольская правда».
Девушку приняли в коллектив ВИА ГРА, когда той было всего 20 лет. Но у нее уже была дочка Соня, которой занималась ее мать — бабушка малышки. И все заработанные деньги Вера отправляла им.
Несколько позднее Брежнева решила-таки накопить на свою давнюю мечту. Дело в том, что у нее было плохое зрение, исправить которое могла помочь платная операция. Тогда как раз стали делать лазерные операции.
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Требовалось 1500 долларов. По тем временам это были большие деньги. Удалось собрать 800. И тут начинающая звезда ухитрилась забыть кошелек со всем капиталом в машине по дороге в аэропорт.
Конечно, никто ничего не вернул. Пришлось начинать сначала.
Наконец нужная сумма был накоплена, и даже чуть больше — Вера отложила 100 долларов на восстановительный период. Но и тут ее подстерегла неудача.
После болезненной операции Брежнева неважно себя чувствовала, да еще нужно было носить темные очки…Он выбралась купить продуктов, но у нее украли последние деньги.
Тогда ей помогла Анна Седокова, которая, узнав о случившемся, привезла Вере все необходимое.
Как сообщал «Рамблер», в последнее время Вера Брежнева настолько погрузилась в работу, что даже ходили слухи об ухудшении ее здоровья из-за отсутствия отдыха.
Комментарии 4 
Редактор:  Ирина Лебедева
Теги:
Шоу-бизнес , Видео , Анна Седокова , Вера Брежнева , Комсомольская правда
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