Брежнева рассказала, как собирала деньги себе на операцию

Вера Брежнева в передаче Yotube-шоу "50 вопросов" рассказала о тех временах, когда ее карьера была в самом начале, и даже на что-то важное приходилось долго копить, — пишет «Комсомольская правда».

Девушку приняли в коллектив ВИА ГРА, когда той было всего 20 лет. Но у нее уже была дочка Соня, которой занималась ее мать — бабушка малышки. И все заработанные деньги Вера отправляла им.

Несколько позднее Брежнева решила-таки накопить на свою давнюю мечту. Дело в том, что у нее было плохое зрение, исправить которое могла помочь платная операция. Тогда как раз стали делать лазерные операции.

Требовалось 1500 долларов. По тем временам это были большие деньги. Удалось собрать 800. И тут начинающая звезда ухитрилась забыть кошелек со всем капиталом в машине по дороге в аэропорт.

Конечно, никто ничего не вернул. Пришлось начинать сначала.

Наконец нужная сумма был накоплена, и даже чуть больше — Вера отложила 100 долларов на восстановительный период. Но и тут ее подстерегла неудача.

После болезненной операции Брежнева неважно себя чувствовала, да еще нужно было носить темные очки…Он выбралась купить продуктов, но у нее украли последние деньги.

Тогда ей помогла Анна Седокова , которая, узнав о случившемся, привезла Вере все необходимое.