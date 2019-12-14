Задержали хулигана, обстрелявшего рэперов HammAli & Navai

Не так давно с музыкантами рэп-дуэта HammAli & Navai случилась прямо-таки детективная история.

Сначала из концерт в Липецке сорвался из-за сообщения о заложенной в здании бомбе. Из клуба было эвакуировано более полутысячи человек.

А когда Александр Громов и Наваи Бакиров отправились на автомобиле к себе в гостиницу, их машину обстреляли, — рассказывает СтарХит.

Исполнителям пришлось обратиться в полицию.

И вот стало известно, что хулигана нашли.

27-летний Ркстам Марц сказался фанатом группы и заявил, что стрелял для того, чтобы остановить музыкантов и сделать с ними селфи.

Полицией возбуждено уголовное дело.

А дуэт продолжает концертные гастроли — по более гостеприимным городам.