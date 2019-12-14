Задержали хулигана, обстрелявшего рэперов HammAli & Navai 

Не так давно с музыкантами рэп-дуэта HammAli & Navai случилась прямо-таки детективная история.
Сначала из концерт в Липецке сорвался из-за сообщения о заложенной в здании бомбе. Из клуба было эвакуировано более полутысячи человек.
А когда Александр Громов и Наваи Бакиров отправились на автомобиле к себе в гостиницу, их машину обстреляли, — рассказывает СтарХит.
Исполнителям пришлось обратиться в полицию.
И вот стало известно, что хулигана нашли.
27-летний Ркстам Марц сказался фанатом группы и заявил, что стрелял для того, чтобы остановить музыкантов и сделать с ними селфи.
Полицией возбуждено уголовное дело.
А дуэт продолжает концертные гастроли — по более гостеприимным городам.
Как ранее сообщал «Рамблер», на трассе под Липецком неизвестные обстреляли автомобиль участников коллектива Hammali & Navai. Рэперы обратились к полицейским с заявлением о преступлении.