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Задержали хулигана, обстрелявшего рэперов HammAli & Navai 

Рамблер 2 часа назад
Задержали хулигана, обстрелявшего рэперов HammAli & Navai
Фото: Instagram
Не так давно с музыкантами рэп-дуэта HammAli & Navai случилась прямо-таки детективная история.
Сначала из концерт в Липецке сорвался из-за сообщения о заложенной в здании бомбе. Из клуба было эвакуировано более полутысячи человек.
А когда Александр Громов и Наваи Бакиров отправились на автомобиле к себе в гостиницу, их машину обстреляли, — рассказывает СтарХит.
Исполнителям пришлось обратиться в полицию.
И вот стало известно, что хулигана нашли.
27-летний Ркстам Марц сказался фанатом группы и заявил, что стрелял для того, чтобы остановить музыкантов и сделать с ними селфи.
Полицией возбуждено уголовное дело.
А дуэт продолжает концертные гастроли — по более гостеприимным городам.
Как ранее сообщал «Рамблер», на трассе под Липецком неизвестные обстреляли автомобиль участников коллектива Hammali & Navai. Рэперы обратились к полицейским с заявлением о преступлении.
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Редактор:  Ирина Лебедева
Теги:
Шоу-бизнес , Александр Громов , StarHit , Липецк
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