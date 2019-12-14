Нюшу осудили за откровенное фото

«Там же все видно»: Нюшу в купальнике раскритиковали

Певица подключилась к движению по защите окружающей среды и призывает своих поклонников грамотно подходить к проблеме сбора раздельного мусора.

По этой теме девушка проводит в своем инстаграме небольшой ликбез для подписчиков. А они, в основном, не особенно настроены на «мусорную тему».

«Ждешь песен, а получаешь мусор. Причем в прямом смысле», — возмущается фолловер.

Возможно, для привлечения большего внимания и вовлечения большего количества людей в борьбу за экологию, Нюша выставила свою фотографию в откровенном купальнике.

Подписчикам такой ход тоже пришелся не по душе. Они не поняли, как коррелируют эротический снимок и вредные продуктовые упаковки, и осудили пляжный наряд.

«Вульгарный купальник», «Внизу — просто перебор, уж простите», «Это же некрасиво и непристойно», «Скромность вас красит, а не такой купальник», «Неудачный купальник: верх делает коротким, а низ — слишком длинным», «Там же все видно». Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Nyusha (@nyusha_nyusha) 12 Дек 2019 в 7:25 PST