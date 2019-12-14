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«Там же все видно»: Нюшу в купальнике раскритиковали 

Рамблер + ещё 2 53 минуты назад
Нюшу осудили за откровенное фото
Фото: Instagram
Певица подключилась к движению по защите окружающей среды и призывает своих поклонников грамотно подходить к проблеме сбора раздельного мусора.
По этой теме девушка проводит в своем инстаграме небольшой ликбез для подписчиков. А они, в основном, не особенно настроены на «мусорную тему».
«Ждешь песен, а получаешь мусор. Причем в прямом смысле», — возмущается фолловер.
Возможно, для привлечения большего внимания и вовлечения большего количества людей в борьбу за экологию, Нюша выставила свою фотографию в откровенном купальнике.
Певица Нюша показала фото первенца
Подписчикам такой ход тоже пришелся не по душе. Они не поняли, как коррелируют эротический снимок и вредные продуктовые упаковки, и осудили пляжный наряд.
«Вульгарный купальник», «Внизу — просто перебор, уж простите», «Это же некрасиво и непристойно», «Скромность вас красит, а не такой купальник», «Неудачный купальник: верх делает коротким, а низ — слишком длинным», «Там же все видно».
«Там же все видно»: Нюшу в купальнике раскритиковали
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Комментарии 2 
Редактор:  Ирина Лебедева
Теги:
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