Подругу Лысенкова едва не задушил экс-любовник

Подругу телеведущего Лысенкова едва не задушил экс-любовник

Известный телеведущий уже несколько лет находится в отношениях с Марией Карибской.

Девушка — гример по профессии, она моложе Алексея почти на 20 лет.

Ранее у Марии был гражданский брак с мужчиной, который также был намного старше ее.

Но те отношения по ее словам, были крайне токсичными, ее сожитель злоупотреблял спиртным и имел привычку оскорблять Марию. В итоге абьюзер совсем затравил девушку, — рассказывает eg.ru.

Расстаться с ним Мария смогла только тогда, когда поняла, что ее жизни уже угрожает опасность. Однажды на прогулке в парке мужчина ее чуть не задушил.

Девушке удалось вырваться и убежать, и только тогда она поставила точку в отношениях.

Союз же с телеведущим Мария считает большим счастьем, а самого Лысенкова называет «волшебником». Девушка переехала жить к Алексею в дом в Подмосковье и активно занимается хозяйством.

Как писал «Рамблер», телеведущий Алексей Лысенков рассказал что из-за коллапса легкого врачи запретили ему летать на самолетах в течение года.

Однако друзья ведущего посоветовали ему остеопата, который избавил его от этой проблемы.