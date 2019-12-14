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Общество

Подругу телеведущего Лысенкова едва не задушил экс-любовник 

Рамблер 47 минут назад
Подругу Лысенкова едва не задушил экс-любовник
Фото: Instagram
Известный телеведущий уже несколько лет находится в отношениях с Марией Карибской.
Девушка — гример по профессии, она моложе Алексея почти на 20 лет.
Ранее у Марии был гражданский брак с мужчиной, который также был намного старше ее.
Но те отношения по ее словам, были крайне токсичными, ее сожитель злоупотреблял спиртным и имел привычку оскорблять Марию. В итоге абьюзер совсем затравил девушку, — рассказывает eg.ru.
Расстаться с ним Мария смогла только тогда, когда поняла, что ее жизни уже угрожает опасность. Однажды на прогулке в парке мужчина ее чуть не задушил.
Девушке удалось вырваться и убежать, и только тогда она поставила точку в отношениях.
Союз же с телеведущим Мария считает большим счастьем, а самого Лысенкова называет «волшебником». Девушка переехала жить к Алексею в дом в Подмосковье и активно занимается хозяйством.
Как писал «Рамблер», телеведущий Алексей Лысенков рассказал что из-за коллапса легкого врачи запретили ему летать на самолетах в течение года.
Однако друзья ведущего посоветовали ему остеопата, который избавил его от этой проблемы.
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Редактор:  Ирина Лебедева
Теги:
Шоу-бизнес , Алексей Лысенков , Экспресс-газета
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