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Общество

Стало известно, почему экс-супруге Гуфа заблокировали счета 

Рамблер + ещё 4 35 минут назад
Стало известно, почему экс-супруге Гуфа заблокировали счета
Фото: Instagram
У бизнес-леди Айзы Анохиной серьезные проблемы. Два ее банковских счета заблокированы.
Как пишет Телеграм-канал Mash, этот неприятный подарок преподнесла ближе к Новому году Айзе налоговая инспекция.
Дело в том, что Анохина, наконец, решила избавиться от фамилии бывшего мужа, с которым давно разошлась. (Гуф — псевдоним Алексея Долматова).
И она стала по паспорту Анохиной. А ее сотрудник этого не знал, или не учел.
«Нужно было подать отчет, это по доверенности делает директор моего салона красоты. Но я сменила фамилию с Долматовой на Анохину и забыла переоформить доверенность. В отчете сделали ошибку, подали документы в таком виде, поэтому счета заблокировали», — приводит слова девушки Mash.
К счастью, эта проблема, хоть и досадная, но решаемая, и скоро все войдет в нормальное русло.
Как сообщал «Рамблер», Анохина стала успешной бизнесвумен, но в семейных отношениях у нее случился кризис.
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Редактор:  Ирина Лебедева
Теги:
Шоу-бизнес , Другое , Гуф , Айза Анохина , Федеральная налоговая служба
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