Стало известно, почему экс-супруге Гуфа заблокировали счета

У бизнес-леди Айзы Анохиной серьезные проблемы. Два ее банковских счета заблокированы.

Как пишет Телеграм-канал Mash, этот неприятный подарок преподнесла ближе к Новому году Айзе налоговая инспекция

Дело в том, что Анохина, наконец, решила избавиться от фамилии бывшего мужа, с которым давно разошлась. ( Гуф — псевдоним Алексея Долматова).

И она стала по паспорту Анохиной. А ее сотрудник этого не знал, или не учел.

«Нужно было подать отчет, это по доверенности делает директор моего салона красоты. Но я сменила фамилию с Долматовой на Анохину и забыла переоформить доверенность. В отчете сделали ошибку, подали документы в таком виде, поэтому счета заблокировали», — приводит слова девушки Mash.

К счастью, эта проблема, хоть и досадная, но решаемая, и скоро все войдет в нормальное русло.