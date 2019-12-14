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Общество

Обнародовано, почему Колин Ферт развелся с женой после 22-х лет брака 

Рамблер 1 час назад
Обнародовано, почему Колин Ферт развелся с женой
Фото: РИА Новости
Распался еще один звездный брак, казалось бы, проверенный временем. 59-летний британский актер Колин Ферт и его жена, 50-летняя итальянская режиссер и продюсер Ливия Джуджолли, развелись после 22 лет брака, — пишет rg.ru.
"Колин и Ливия расстались, но остаются близкими друзьями и намерены вместе и с любовью воспитывать своих детей", — говорится в официальном сообщении агента артиста, опубликованном 13 декабря.
У пары двое общих детей.
Два года назад стало известно, что у Ливии роман с ее другом детства.
Одно время Ливия даже хотела подавать на развод, но отношения закончились.
А спустя некоторое время Колин и Ливия подали на ее бывшего любовника в суд. Они заявили, что он стал шантажировать женщину.
Сам ответчик утверждает, что таких замыслов у него не было, он всего лишь отправил Ферту электронное письмо, о чем теперь сожалеет. А в суд же Ливия подала якобы только из страха, чтобы он первым не стал выкладывать подробности их отношений.
Колин Ферст знаком зрителям по фильмам «Дневник Бриджит Джонс», «Влюбленный Шекспир» и другим.
Как ранее писал «Рамблер», представитель актера подтвердил, что Ферт подал заявку на двойное гражданство (британское и итальянское), чтобы иметь те же документы, что и его жена и дети, однако не уточнил, связано ли это решение с Brexit.
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Редактор:  Ирина Лебедева
Теги:
Шоу-бизнес , Колин Ферт , "Российская газета" , Ливия
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