Обнародовано, почему Колин Ферт развелся с женой после 22-х лет брака

Распался еще один звездный брак, казалось бы, проверенный временем. 59-летний британский актер Колин Ферт и его жена, 50-летняя итальянская режиссер и продюсер Ливия Джуджолли, развелись после 22 лет брака, — пишет rg.ru.

"Колин и Ливия расстались, но остаются близкими друзьями и намерены вместе и с любовью воспитывать своих детей", — говорится в официальном сообщении агента артиста, опубликованном 13 декабря.

У пары двое общих детей.

Два года назад стало известно, что у Ливии роман с ее другом детства.

Одно время Ливия даже хотела подавать на развод, но отношения закончились.

А спустя некоторое время Колин и Ливия подали на ее бывшего любовника в суд. Они заявили, что он стал шантажировать женщину.

Сам ответчик утверждает, что таких замыслов у него не было, он всего лишь отправил Ферту электронное письмо, о чем теперь сожалеет. А в суд же Ливия подала якобы только из страха, чтобы он первым не стал выкладывать подробности их отношений.

Колин Ферст знаком зрителям по фильмам «Дневник Бриджит Джонс», «Влюбленный Шекспир» и другим.