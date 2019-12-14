«Сразу заткнули: скандал с лже-дочерью Плисецкой

Гостьей ток-шоу Дмитрия Борисова была Юлия Глаговская.
Женщина в очередной раз заявила, что она — единственная дочь балерины Майи Плисецкой, — рассказывает 5 канал.
Юлии задавали вопросы, и в ее ответах зрители постоянно замечали несостыковки. Обсуждение вышло бурным и не особенно доброжелательным.
Глаговская вышла из себя.
««Вы искажали каждое мое слово, сразу заткнули!» — громко возмущалась она.
Когда-то, еще в 90-е, информацию о возможном наличии у великой балерины дочери «рассекретила» тетя Плисецкой Суламифь Мессерер.
Сама же Майя Плисецкая рождение ребенка всегда отрицала и даже в свое время выиграла суд у Глаговской, предоставив заключение врачей о том, что никогда не рожала, а также свидетельства того, что во время предполагаемых «родов» была на гастролях.
Как писал «Рамблер», с трудом верится, что Плисецкой больше нет — потому что она и при жизни, казалось, не ступала по этой грешной земле, а парила над ней.
И совсем не потому, что у нее была такая профессия. Она всегда была независимой и своей прямой спиной словно отгораживалась от всего, что ей было чуждо.