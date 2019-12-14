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Шоу-бизнес

«Сразу заткнули: скандал с неподтвержденной дочерью Плисецкой 

Рамблер 20 минут назад
«Сразу заткнули: скандал с лже-дочерью Плисецкой
Фото: РИА Новости
Гостьей ток-шоу Дмитрия Борисова была Юлия Глаговская.
Женщина в очередной раз заявила, что она — единственная дочь балерины Майи Плисецкой, — рассказывает 5 канал.
Юлии задавали вопросы, и в ее ответах зрители постоянно замечали несостыковки. Обсуждение вышло бурным и не особенно доброжелательным.
Глаговская вышла из себя.
««Вы искажали каждое мое слово, сразу заткнули!» — громко возмущалась она.
Когда-то, еще в 90-е, информацию о возможном наличии у великой балерины дочери «рассекретила» тетя Плисецкой Суламифь Мессерер.
Сама же Майя Плисецкая рождение ребенка всегда отрицала и даже в свое время выиграла суд у Глаговской, предоставив заключение врачей о том, что никогда не рожала, а также свидетельства того, что во время предполагаемых «родов» была на гастролях.
Как писал «Рамблер», с трудом верится, что Плисецкой больше нет — потому что она и при жизни, казалось, не ступала по этой грешной земле, а парила над ней.
И совсем не потому, что у нее была такая профессия. Она всегда была независимой и своей прямой спиной словно отгораживалась от всего, что ей было чуждо.
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Редактор:  Ирина Лебедева
Теги:
Шоу-бизнес , Дмитрий Борисов , Суламифь Мессерер , Майя Плисецкая
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