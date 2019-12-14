«Что происходит»?»: Пригожин рассказал о беде с сыном Валерии

«Если честно, не знаю даже, что такое происходит. Не знаю, что явилось причиной. Только выписались, и в них врезались», — приводит слова продюсера Life.ru.

Только неделю назад Арсений с девушкой и друзьями пострадали при аварии по дороге в Санкт-Петербург — компания ехала на концерт Валерии.

Тогда сильнее всех досталось девушке — она и была за рулем, и, по словам очевидцев, буквально спасла жизнь всем остальным грамотными водительскими действиями.

Машина была разбита, и не подлежит восстановлению.

На этот же раз в автомобиль, где ехал Арсений, врезался микроавтобус.