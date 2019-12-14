Пригожин рассказал о беде с сыном Валерии

Иосиф Пригожин, видимо, готов поверить в мистику: сын Валерии, 21-лений Арсений Шульгин, едва выписавшись из больницы после аварии, попадает в аварию снова!
«Если честно, не знаю даже, что такое происходит. Не знаю, что явилось причиной. Только выписались, и в них врезались», — приводит слова продюсера Life.ru.
Только неделю назад Арсений с девушкой и друзьями пострадали при аварии по дороге в Санкт-Петербург — компания ехала на концерт Валерии.
Тогда сильнее всех досталось девушке — она и была за рулем, и, по словам очевидцев, буквально спасла жизнь всем остальным грамотными водительскими действиями.
Машина была разбита, и не подлежит восстановлению.
На этот же раз в автомобиль, где ехал Арсений, врезался микроавтобус.
Как ранее писал «Рамблер», сын певицы Валерии Арсений Шульгин рассказал подписчикам в Instagram, что в результате аварии, в которую он попал, получили травмы все, кто находился в машине, а сам автомобиль — «под списание».