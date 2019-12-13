«Не переношу ложь»: Шнуров разнес команду Гагариной

В прошлую пятницу, 6 декабря, на Первом канале был показан девятый эпизод восьмого сезона музыкального проекта «Голос», в рамках которого стартовала новая стадия конкурса — «Нокауты». Отныне наставникам предстоит разделить свои коллективы на тройки, из которых напрямую в следующий этап сможет пройти лишь один конкурсант. Однако у судей по-прежнему есть возможность воспользоваться единожды своим правом на спасение участников, уступивших в своих трио, и забрать их к себе в команду.

Открыли десятый эпизод подопечные Сергея Шнурова. Первым из них вступил в бой Ильдар Абдуллин с зажигательным номером под хит Gipsy Kings «Bamboleo». Казалось, что путевка в следующий этап ему была обеспечена: прямо во время выступления певец спустился со сцены и поцеловал руку Полины Гагариной, а Валерий Сюткин похвалил его за «позитивную энергию» и хорошее настроение.

Следующий конкурсант Антон Токарев исполнил неожиданную рок-версию песни «Седьмой лепесток» группы Hi-Fi и не один, а вместе со своим наставником. А вот чьей харизме уж точно можно было позавидовать, так это Ива Набиева: облаченный в черный плащ, с усами Сальвадора Дали и макияжем в духе маски Зорро он спел «Auslander» немецкой группы Rammstein.

Вскоре сам Шнуров признал, что выбор у него оказался отнюдь не простым: «Я думал одно, а потом придумал другое. Полина будет в недоумении. Валерий будет плакать», — произнес лидер «Ленинграда» и отправил в следующий раунд Антона Токарева. В ситуацию вмешалась Гагарина, которая воспользовалась своим правом спасти участника и «забрала» к себе Набиева.

Следом эстафету переняли участники команды Константина Меладзе: Наталья Сидорцова Светлана Мамрешева и Аскер Бебеков. Сидорцова исполнила проникновенную композицию «Мыслепад» Даны Соколовой. Ее оппонентка Мамрешева в венке из цветов спела хит группы Браво и Жанны Агузаровой «Чудесная страна». Бебекову досталась самая сильная с точки зрения вокальных партий «Luna» оперного певца Алессандро Сафина

Комментируя выступления, Гагарина оказалась немногословной: «Мощнейшая тройка». В свою очередь Меладзе растроганно заявил, что ему нравится его команда, и если бы у него была возможность отмотать время и выбрать других участников, он бы ей не воспользовался. По итогу, путевку в «четвертьфинал» получил именно Бебеков. Однако повезло и Мамрешевой: ее спас Шнуров.

Первой в команде Гагариной попытать удачу отправилась Лилия Вельтман . Номер артистки точно можно назвать самым ярким завершением «нокаутов»: импровизационная сцена из знаменитой картины «Тайная вечеря» да Винчи через несколько секунд сменилась на эпатажный танец под песню «Bang Bang» Джесси Джей, а сама артистка променяла черную накидку на обтягивающий костюм.

Кристины Орбакайте. Любимец публики (судя по продолжительным аплодисментам) — канадец ямайского происхождения Эндрю Гранж — на этот раз выбрал поп-сингл «Without You» Дэвида Гетты . А самая молодая вокалистка сезона — 17-летняя Алана Чочиева — доказала, что может прекрасно петь и лиричные треки, исполнив «Опять метель» Аллы Пугачевой

Следующей выходки, кажется, ожидал никто: Шнуров возмутился тем, что Гагарина дала своей юной подопечной Чочиевой столь серьезную композицию. «Почему выбор такой песни? Объясни мне», — кричал сенсей. «Вы же даже не понимаете, о чем она. А какой любви? Я просто не переношу ложь», — обратился он к вокалистке. Под горячую руку попал и Гранж, которому Шнур «не поверил». «А к вам, Лилия, у меня вопросов нет», — заключил он. Впрочем, двигаться дальше в проекте будет именно Алана. Вельтман тоже продолжит свое участие, но уже в команде Сюткина.

Завершился же выпуск выступлениями артистов Валерия Сюткина — Татьяны Гайворонской, Анастасии Юст и Элимдара Сейдосманова. Первая участница исполнила «Лучший город Земли» Муслима Магомаева, успев во время номера поиграть на пианино, продемонстрировать битбокс и станцевать рок-н-ролл. Обаятельный номер вышел и у Юст, которая спела хит Натальи Ветлицкой «Посмотри в глаза». Немного драматизма трио добавил Сейдосманов, выступивший с композицией «Ты меня любишь» Александра Серова. «Спеть песню так, чтобы тронуло душу, очень сложно. Это выступление просто блестящее», — отметил Меладзе. Шнуров, напротив, номерами остался недоволен: «Зачем ты трогаешь такие классические вещи? Пойдем выйдем», — заявил музыкант. Свой выбор Сюткин остановил на Элимдаре.

В четвертьфинал пройдут по 3 исполнителя в каждой из команд. Наставники оценят их выступления, распределив между ними 20%, 30% и 50% своих голосов. Затем эти баллы будут суммированы с голосами зрителей. В полуфинал выйдут двое вокалистов из каждой команды, набравших больше всего голосов.