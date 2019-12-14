Близкие Заворотнюк сделали заявление

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«Ваши молитвы дают силу»: близкие Заворотнюк благодарят сочувствующих 

Рамблер + ещё 3 33 минуты назад
Близкие Анастасии Заворотнюк, которая борется с тяжелой болезнью, поблагодарили всех тех людей, которые переживают за «прекрасную няню» и молятся за ее выздоровление.
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Это и поклонники актрисы, и просто неравнодушные люди, и монахини Серафимо-Дивеевского, Покровского женского монастыря, Горненского женского монастыря в Иерусалиме и других монастырей.
Ранее Анастасия много занималась благотворительностью, и ее и там хорошо знают и любят.
«Ваши постоянные молитвы дают силу, ваше неподдельное участие очень воодушевляет. …сейчас для нее очень ценна такая поддержка», — цитируют их слова 7 дней.
Как ранее сообщал «Рамблер», родственники Анастасии Заворотнюк в аккаунте Instagram опровергли информацию СМИ о параличе правой части тела актрисы.
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Редактор:  Ирина Лебедева
Теги:
Шоу-бизнес , Видео , Другое , Анастасия Заворотнюк
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