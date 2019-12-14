Близкие Заворотнюк сделали заявление

«Ваши молитвы дают силу»: близкие Заворотнюк благодарят сочувствующих

Близкие Анастасии Заворотнюк , которая борется с тяжелой болезнью, поблагодарили всех тех людей, которые переживают за «прекрасную няню» и молятся за ее выздоровление.

Это и поклонники актрисы, и просто неравнодушные люди, и монахини Серафимо-Дивеевского, Покровского женского монастыря, Горненского женского монастыря в Иерусалиме и других монастырей.

Ранее Анастасия много занималась благотворительностью, и ее и там хорошо знают и любят.

«Ваши постоянные молитвы дают силу, ваше неподдельное участие очень воодушевляет. …сейчас для нее очень ценна такая поддержка», — цитируют их слова 7 дней.