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«Гавкайте в другом месте»: политолога выгнали из студии «60 минут» 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Политолога Андрея Окару выгнали из студии "60 минут" после перепалки с ведущим Евгением Поповым.
Спор возник из-за того, что Окара назвал "психологически травмированными" жителей станицы Луганской, которые положительно отзываются о России.
На возражения ведущего эксперт заявил, что ему не позволяют говорить в студии.
"А если я два слова скажу, начинают гавкать", — добавил он.
Высказывания возмутили Попова, который призвал Окару покинуть студию.
"Прочь отсюда уйдите и гавкайте в другом месте", — заявил он.
Тогда эксперт покинул студию.
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Теги:
Шоу-бизнес , Украина , Андрей Окара , Евгений Попов
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