«Гавкайте в другом месте»: политолога выгнали из студии «60 минут»

Спор возник из-за того, что Окара назвал "психологически травмированными" жителей станицы Луганской, которые положительно отзываются о России.

На возражения ведущего эксперт заявил, что ему не позволяют говорить в студии.

"А если я два слова скажу, начинают гавкать", — добавил он.

Высказывания возмутили Попова, который призвал Окару покинуть студию.

"Прочь отсюда уйдите и гавкайте в другом месте", — заявил он.

Тогда эксперт покинул студию.