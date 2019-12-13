История любви и расставания Пугачевой и Стефановича

История любви Аллы Пугачевой и Александра Стефановича длилась четыре года, а версий об их расставании несколько. Об этом сообщает «СтарХит»

Александр Стефанович — актер, режиссер и писатель. 13 декабря ему, как сообщал «Рамблер», исполнилось 75 лет. Официально Стефанович был женат дважды. В 1968-1974 годах его женой была актриса Наталия Богунова , в 1977-1981 годах — певица Алла Пугачева.

Их познакомил поэт Леонид Дербенев . Ранее Стефанович заявлял, что на тот момент ничего о Пугачевой не знал, хотя ее песня «Арлекино» звучала «из каждого двора». В день их знакомства Пугачева пела, танцевала, весело общалась и очаровала Стефановича. Тот довез ее до дома, а через несколько дней сводил в ресторан, привез к себе и признался в любви. У него при этом в то время была невеста, а у Пугачевой — жених.

«В тот вечер мы сделали другой выбор», — рассказывал Стефанович.

Они поженились. Тогда же Стефанович стал продюсировать Пугачеву. Как продюсер он настаивал, чтобы та пела исключительно русские песни, сосредоточилась на теме тяжелой женской доли и одиночества, а на сцене не просто пела, а устраивала спектакли.