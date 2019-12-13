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История любви и расставания Пугачевой и Стефановича 

Рамблер 13 минут назад
История любви и расставания Пугачевой и Стефановича
Фото: РИА Новости
История любви Аллы Пугачевой и Александра Стефановича длилась четыре года, а версий об их расставании несколько. Об этом сообщает «СтарХит».
Александр Стефанович — актер, режиссер и писатель. 13 декабря ему, как сообщал «Рамблер», исполнилось 75 лет. Официально Стефанович был женат дважды. В 1968-1974 годах его женой была актриса Наталия Богунова, в 1977-1981 годах — певица Алла Пугачева.
Их познакомил поэт Леонид Дербенев. Ранее Стефанович заявлял, что на тот момент ничего о Пугачевой не знал, хотя ее песня «Арлекино» звучала «из каждого двора». В день их знакомства Пугачева пела, танцевала, весело общалась и очаровала Стефановича. Тот довез ее до дома, а через несколько дней сводил в ресторан, привез к себе и признался в любви. У него при этом в то время была невеста, а у Пугачевой — жених.
«В тот вечер мы сделали другой выбор», — рассказывал Стефанович.
Они поженились. Тогда же Стефанович стал продюсировать Пугачеву. Как продюсер он настаивал, чтобы та пела исключительно русские песни, сосредоточилась на теме тяжелой женской доли и одиночества, а на сцене не просто пела, а устраивала спектакли.
«Почему они разошлись? Алла Борисовна говорила, что Стефанович ей изменял. Он уверял— подобного не случалось, отношения дали трещину, когда возникли неприятности с властями, а певица не вступилась за него», — отмечает «СтарХит».
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Редактор:  Артём Кульша
Теги:
Шоу-бизнес , Наталия Богунова , Леонид Дербенев , Алла Пугачева , StarHit
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