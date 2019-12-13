Малышева заявила о вреде туалетной бумаги

Елена Малышева на своей странице в Instagram опубликовала ролик, в котором отметила вред использования туалетной бумаги. Медик посоветовала подписчикам подмываться после каждого похода в туалет.

«С медицинской точки зрения туалетная бумага, какой бы мягкой она ни была, провоцирует развитие трещин заднего прохода. Влажные салфетки тоже могут провоцировать развитие инфекций и появление трещин, так как являются слишком жесткими», — заявила телеведущая.

По ее словам, подмывание — это «идеальный с медицинской точки зрения вариант». Для этого, по словам Малышевой, существуют биде и специальные накладки на унитаз.

Ранее, как сообщал «Рамблер», Елена Малышева на своей странице в Instagram опубликовала ролик, в котором показала обстановку в своей роскошной квартире. В видео медик наглядно демонстрирует, как изменилась ее жизнь после перенесённого гипертонического криза. Встретив зрителя в прихожей своей квартиры и проведя его в спальню, она отметила, что день начинает с измерения артериального давления и приема лекарств. От внимательных подписчиков не ускользнула обстановка в квартире популярной телеведущей. Многие подчеркнули, что она предпочитает дворцовый стиль в интерьере и назвали жильё телеведущей «музеем».