София Ротару спела на концерте Ретро FM пять хитов

Публика, пришедшая на фестиваль, приняла народную любимицу на ура. Все же остальные россияне смогут увидеть ее выступление в новогоднюю ночь, а также во время зимних праздников.

Помимо этого, украинская певица приняла участие в концерте «Легенды Ретро FM». Она спела пять своих старых хитов: «Червона рута», «Белая зима», «Только этого мало», «Было, но прошло», «Луна, луна», — рассказывают Ura.news.

Все отмечали, что 72-летняя звезда эстрады потрясающе выглядит, а также публике понравился наряд Софии Михайловны — черные брюки и черная же вышиванка с желтыми цветами.

Этот костюм подобрала для певицы стилист Светлана Евдокименко, невестка Ротару.