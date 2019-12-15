София Ротару спела на концерте Ретро FM пять хитов 

София Ротару недавно выступила на «Песне года» в Москве.
Публика, пришедшая на фестиваль, приняла народную любимицу на ура. Все же остальные россияне смогут увидеть ее выступление в новогоднюю ночь, а также во время зимних праздников.
Помимо этого, украинская певица приняла участие в концерте «Легенды Ретро FM». Она спела пять своих старых хитов: «Червона рута», «Белая зима», «Только этого мало», «Было, но прошло», «Луна, луна», — рассказывают Ura.news.
Все отмечали, что 72-летняя звезда эстрады потрясающе выглядит, а также публике понравился наряд Софии Михайловны — черные брюки и черная же вышиванка с желтыми цветами.
Этот костюм подобрала для певицы стилист Светлана Евдокименко, невестка Ротару.
Также на концерте «Легенды Ретро FM» выступили Лев Лещенко, Михаил Шуфутинский, Татьяна Буланова и другие известные исполнители.
Как писал «Рамблер», София Ротару поразила фанатов моложавой внешностью. Певица недавно вернулась в Россию, чтобы принять участие в предновогодних концертах и мероприятиях.