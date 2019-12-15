Ротару «поддержала» Украину на концерте в Москве

Ротару выступила на концерте в Москве в украинском национальном костюме

Певица София Ротару , подвергавшаяся травле в России , вновь выступила на концерте в Москве : на этот раз 72-летняя звезда исполнила несколько композиций на прошедшем в столице концерте «Легенды Ретро FM».

«Певица была одета в чёрные брюки и длинную украинскую черную вышиванку с жёлтыми цветами. Образ для артистки подбирала ее невестка Светлана Евдокименко, которая является по совместительству и ее стилистом», — пишет «Комсомольская правда».

Спела Ротару в ходе концерта ровно пять своих наиболее знаменитых песен: «Червона рута», «Белая зима», «Только этого мало», «Было, но прошло», «Луна, луна».

После концерта певица поблагодарила своих российских поклонников за поддержку и поделилась своими эмоциями от первого за последние годы выступления в Москве, пишет «Пятый канал».

«Вот оно счастье с моими зрителями! Бесподобный концерт! Я счастлива, как никогда!» — сказала Ротару.

Ранее Ротару выступила в Москве на «Песне года»: ее выступление федеральные телеканалы покажут россиянам в новогоднюю ночь и январские праздники.

официальная группа С. Ротару во «ВКонтакте», В. Веленгурин

В прошлом году Ротару не выступила на «Песне года». Осенью 2019 года стало известно, что певица вновь вернется на сцену и даст концерты в РФ. После этого в России началась травля певицы, так, ее обвинили в спонсировании украинских боевиков, воюющих на Донбассе. Более того, в Совфеде открыто призвали россиян бойкотировать её концерты.