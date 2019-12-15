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Ротару выступила на концерте в Москве в украинском национальном костюме 

Ura.Ru 29 минут назад
Ротару «поддержала» Украину на концерте в Москве
Фото: Instagram
Певица София Ротару, подвергавшаяся травле в России, вновь выступила на концерте в Москве: на этот раз 72-летняя звезда исполнила несколько композиций на прошедшем в столице концерте «Легенды Ретро FM».
«Певица была одета в чёрные брюки и длинную украинскую черную вышиванку с жёлтыми цветами. Образ для артистки подбирала ее невестка Светлана Евдокименко, которая является по совместительству и ее стилистом», — пишет «Комсомольская правда».
Спела Ротару в ходе концерта ровно пять своих наиболее знаменитых песен: «Червона рута», «Белая зима», «Только этого мало», «Было, но прошло», «Луна, луна».
После концерта певица поблагодарила своих российских поклонников за поддержку и поделилась своими эмоциями от первого за последние годы выступления в Москве, пишет «Пятый канал».
«Вот оно счастье с моими зрителями! Бесподобный концерт! Я счастлива, как никогда!» — сказала Ротару.
Вместе с украинской певицей в этот день на сцене выступили Лев Лещенко, Татьяна Буланова, Иванушки International, Михаил Шуфутинский и другие звезды.
Ранее Ротару выступила в Москве на «Песне года»: ее выступление федеральные телеканалы покажут россиянам в новогоднюю ночь и январские праздники.
официальная группа С. Ротару во «ВКонтакте», В. Веленгурин
В прошлом году Ротару не выступила на «Песне года». Осенью 2019 года стало известно, что певица вновь вернется на сцену и даст концерты в РФ. После этого в России началась травля певицы, так, ее обвинили в спонсировании украинских боевиков, воюющих на Донбассе. Более того, в Совфеде открыто призвали россиян бойкотировать её концерты.
Директор певицы Сергей Лавров в разговоре с «URA.RU» рассказал, что эта травля может быть заказом. Он отметил, что артистка действительно пропустила участие в фестивале в прошлом году из-за военного положения на Украине, поскольку эта мера привела к тому, что мужчинам был запрещен выезд из страны, а в команде Ротару их немало. Журналист Олег Кашин публично просил россиян не участвовать в травле Ротару.
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Комментарии 6 
Теги:
Шоу-бизнес , Крым наш , Ситуация в мире , Лев Лещенко , Михаил Шуфутинский , Татьяна Буланова , Сергей Лавров , Олег Кашин , София Ротару , Совет Федерации , Комсомольская правда , Москва
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