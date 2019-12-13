Агутина призвали заплатить за украденные его другом картины 

Подписчица Леонида Агутина в Instagram просит заплатить артиста за картины, которые якобы были украдены его знакомым музыкантом Александром Козулиным. Певец выразил сожаление, что инцидент имел место быть, но просьбу о деньгах проигнорировал.
Воззвание восстановить справедливость появилось в комментариях к посту Агутина, в котором он выставил фотографию с джазменом Сергеем Жилиным. Подписчица под ником matrjoschka23 заявила, что «приятель» артиста музыкант Александр Козулин, в то время как она готовилась к вставке, украл у неё четыре картины, продал их «и укатил из Берлина в Москву».
«Просьба вернуть мне деньги.он не отвечает мне», — отметила женщина (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим. ред.).
Агутин ответил на комментарий, подчеркнув, что если это правда, то он очень сожалеет о случившемся.
«Шапочно знаком. Не видел лет 15 (назад) его. Надеюсь, всё как-то разрешится», — написал певец, проигнорировав вопрос денег.