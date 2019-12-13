Участников «Битвы экстрасенсов» шантажируют

Участники шоу «Битва экстрасенсов» начали получать письма от неизвестных людей с угрозами испортить их репутацию, если они не будут переводить по 25 тысяч рублей в месяц на указанный счёт, сообщает телеканал «360» . Об этом журналистам сообщил участник 17-го сезона шоу Антон Мамон.

По его словам, в письме неизвестные представились «добровольцами сообщества против магов-шарлатанов и прочих обманщиков из мира парапсихологии». Авторы сообщения грозят начать распространять слухи про экстрасенса в Сети, если он не заплатит 25 тысяч рублей.

«Это неприлично маленькая сумма за то, чтобы в нашем сообществе не завели на вас дело. Просим отнестись к просьбе серьезно, не советуем шутить, многие уже угодили в списки шарлатанов», — говорится в письме.

Мамону указали срок, в течение которого необходимо перевести деньги, — до 15 декабря. Подобные угрозы получили еще несколько участников разных сезонов шоу.

«Они не скрываясь дают ссылку на свою группу «ВКонтакте» и требуют пожертвования размером 25 тысяч рублей. Оно станет гарантией того, что эти люди не будут распространять слухи, порочащие честь и достоинство специалиста», — отметил Мамон.