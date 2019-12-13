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В мире

Участников «Битвы экстрасенсов» шантажируют 

Рамблер 1 час назад
Участников «Битвы экстрасенсов» шантажируют
Фото: РИА Новости
Участники шоу «Битва экстрасенсов» начали получать письма от неизвестных людей с угрозами испортить их репутацию, если они не будут переводить по 25 тысяч рублей в месяц на указанный счёт, сообщает телеканал «360». Об этом журналистам сообщил участник 17-го сезона шоу Антон Мамон.
По его словам, в письме неизвестные представились «добровольцами сообщества против магов-шарлатанов и прочих обманщиков из мира парапсихологии». Авторы сообщения грозят начать распространять слухи про экстрасенса в Сети, если он не заплатит 25 тысяч рублей.
«Это неприлично маленькая сумма за то, чтобы в нашем сообществе не завели на вас дело. Просим отнестись к просьбе серьезно, не советуем шутить, многие уже угодили в списки шарлатанов», — говорится в письме.
Мамону указали срок, в течение которого необходимо перевести деньги, — до 15 декабря. Подобные угрозы получили еще несколько участников разных сезонов шоу.
«Они не скрываясь дают ссылку на свою группу «ВКонтакте» и требуют пожертвования размером 25 тысяч рублей. Оно станет гарантией того, что эти люди не будут распространять слухи, порочащие честь и достоинство специалиста», — отметил Мамон.
Ранее, как сообщал «Раблер», они из ведущих программы Сергей Сафронов назвал «Битву экстрасенсов» живой и непостановочной передачей, заверив, что сценария у нее нет, а экстрасенсы говорят то, что пожелают.
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Редактор:  Павел Тиунов
Теги:
Шоу-бизнес , Сергей Сафронов
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