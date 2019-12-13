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Малахова прокомментировала развод с Давлетьяровым 

Рамблер 1 час назад
Малахова прокомментировала развод с Давлетьяровым
Фото: @malahovajenya
Певица Женя Малахова в «Вечернем шоу Аллы Довлатовой» назвала причины развода с кинорежиссером Ренатом Давлетьяровым, сообщает Teleprogramma.pro.
По словам артистки, решение расстаться было обоюдным.
Экс-солистка группы Reflex Женя Малахова рассказала, что вышла замуж за режиссера, который старше неё на 27 лет, спустя полгода после знакомства. При этом она подчеркнула, что возникшая между ними любовь «отодвинула всё на второй план».
«Любовь, она бывает разная. Главное — ее обрести. Несчастны те люди, которые не испытывают любовь», — загадочно подметила певица.
Певица заявила, что вопреки расхожему мнению причиной развода стала вовсе не разница в возрасте. Решение расстаться супруги приняли сообща.
«Это наше общее взрослое решение. Сейчас у нас прекрасные отношения. Я всегда буду считать Рената близким человеком», — отметила Малахова.
Артистка подчеркнула, что обязана Давлетьярову тем, какой является сейчас. У бывших супругов нет детей, поэтому, по словам певицы, «делить им нечего».
Ранее, как сообщал «Рамблер», развелись сын режиссера Фёдора Бондарчука Сергей и дочь олимпийского чемпиона по борьбе Михаила Мамиашвили — Тата. Возможной причиной разлада в семье СМИ назвали вероятные измены со стороны Сергея Бондарчука.
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Редактор:  Павел Тиунов
Теги:
Шоу-бизнес , Сергей Бондарчук , Женя Малахова , Михаил Мамиашвили , Федор Бондарчук
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