Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Польша объяснила отказ считать Россию «врагом»
Польша объяснила отказ считать Россию «врагом»
В мире
В Японии нашли быстрый способ вернуть Курилы
В Японии нашли быстрый способ вернуть Курилы
В мире
Назначенный Путиным губернатор отказался от работы
Назначенный Путиным губернатор отказался от работы
Политика
Ротару "поддержала" Украину на концерте в Москве
Ротару "поддержала" Украину на концерте в Москве
Шоу-бизнес

«Белочку словила»: муж Лобачевой ответил на обвинения в побоях 

Teleprogramma.pro + ещё 6 37 минут назад
Муж Лобачевой ответил на обвинения в побоях
Фото: КАДР ИЗ ПРОГРАММЫ "СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН"
Фигуристка заявила, что Иван Третьяков регулярно оставляет синяки на ее теле.
Серебряный призер Олимпийских игр Ирина Лобачева в свои 46 лет оказалась в западне из-за своей привязанности к алкоголю и отношений с молодым супругом. Как утверждает звезда фигурного катания, Иван Третьяков, который на 17 лет ее младше, избивает ее. В настоящее время спортсменка подала заявление на развод.
«Было несколько раз, — призналась Ирина в эфире программы «Секрет на миллион». — Но я сама не подарок, я могла и спровоцировать. Честно говоря, некоторые скандалы я даже не помню».
Фигуристка несколько раз обращалась в полицию, но всегда заявления забирала назад. Иногда муж закрывал Лобачеву дома и отбирал телефон. Звезда утверждает, он это делал для того, чтобы женщина не обратилась в полицию.
Оказалось, что у Ивана другая версия на происходящее. Мужчина признался, что в свои 30 лет он чувствует себя на 60, семейная жизнь его порядком утомила. Третьяков уверяет, что он просто пытался привести свою благоверную в чувства, когда она была не в себе. Хлопки по щекам Лобачева принимала за удары, а синяки на ее теле, которые замечали окружающие, лишь последствия бурных возлияний.
«Она один раз «белку словила», я ее в душ холодный повел, поэтому она мне все мозги уже… Как я себе такое позволяю? А что мне делать? Она каких-нибудь таблеток наглотается, притворится полудохлой, я приду по щекам похлопаю. Так я ее бью теперь оказывается! Она пьяная вообще на ногах не стоит. Я ее крепко держу, потому что она все время отбивается. Отпущу — она два шага куда-нибудь и об лестницу! Я по-всякому пытался ей помочь: и не давать, и запирать ее дома, и выливать. Я за это время столько литров водки вылил в раковину», — рассказал Иван в эфире шоу.
Фигуристка заверила, что водку ее муж выливал всего лишь один раз, на счет «белочки» он преувеличивает, а таблетки она принимала только для того, чтобы уснуть. По словам Лобачевой, ей порой «очень хочется напиться», но она сейчас сдерживает себя.
Видео дня. Учитель года обложил матом школьника
Teleprogramma.pro: последние новости
Елена Воробей заговорила о дочери, которая год назад перенесла операцию Елена Воробей заговорила о дочери, которая год назад перенесла операцию Заворотнюк в 2015 году ездила в Иерусалим с паломнической миссией Заворотнюк в 2015 году ездила в Иерусалим с паломнической миссией Долматовский привет: налоговая заблокировала счета Айзы после развода с Гуфом Долматовский привет: налоговая заблокировала счета Айзы после развода с Гуфом
Комментарии 
Теги:
Шоу-бизнес , Иван Третьяков , Ирина Лобачева
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Польша объяснила отказ считать Россию «врагом»
Польша объяснила отказ считать Россию «врагом» 16
В Японии нашли быстрый способ вернуть Курилы
В Японии нашли быстрый способ вернуть Курилы 210
Назначенный Путиным губернатор отказался от работы
Назначенный Путиным губернатор отказался от работы 327
Ротару «поддержала» Украину на концерте в Москве
Ротару «поддержала» Украину на концерте в Москве 29
Новый председатель «Яблока» назвал свою главную задачу
Новый председатель «Яблока» назвал свою главную задачу 7
Видео
Опубликовано видео аварии с участием фанатов Макса Коржа
00:37
Опубликовано видео аварии с участием фанатов Макса Коржа
Происшествия
Опубликовано видео ДТП с пострадавшим пешеходом
00:27
Опубликовано видео ДТП с пострадавшим пешеходом
Происшествия
Китай начинает борьбу за выживание
00:31
Китай начинает борьбу за выживание
Наука и техника В мире
Названа причина отставки иркутского губернатора
01:56
Названа причина отставки иркутского губернатора
Политика Другое
Жестокое избиение российского подростка попало на видео
00:39
Жестокое избиение российского подростка попало на видео
Происшествия Криминал
«Плохая примета»: Галкин посадил не то дерево у дома
02:14
«Плохая примета»: Галкин посадил не то дерево у дома
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк сделали заявление
01:04
Близкие Заворотнюк сделали заявление
Шоу-бизнес Другое
Киеву дали «домашнее задание»
01:40
Киеву дали «домашнее задание»
В мире Политика
Опубликовано видео пожара на Варшавском шоссе
02:37
Опубликовано видео пожара на Варшавском шоссе
Брежнева рассказала, как собирала деньги себе на операцию
01:00
Брежнева рассказала, как собирала деньги себе на операцию
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение