«Белочку словила»: муж Лобачевой ответил на обвинения в побоях

Фигуристка заявила, что Иван Третьяков регулярно оставляет синяки на ее теле.

Серебряный призер Олимпийских игр Ирина Лобачева в свои 46 лет оказалась в западне из-за своей привязанности к алкоголю и отношений с молодым супругом. Как утверждает звезда фигурного катания, Иван Третьяков, который на 17 лет ее младше, избивает ее. В настоящее время спортсменка подала заявление на развод.

«Было несколько раз, — призналась Ирина в эфире программы «Секрет на миллион». — Но я сама не подарок, я могла и спровоцировать. Честно говоря, некоторые скандалы я даже не помню».

Фигуристка несколько раз обращалась в полицию, но всегда заявления забирала назад. Иногда муж закрывал Лобачеву дома и отбирал телефон. Звезда утверждает, он это делал для того, чтобы женщина не обратилась в полицию.

Оказалось, что у Ивана другая версия на происходящее. Мужчина признался, что в свои 30 лет он чувствует себя на 60, семейная жизнь его порядком утомила. Третьяков уверяет, что он просто пытался привести свою благоверную в чувства, когда она была не в себе. Хлопки по щекам Лобачева принимала за удары, а синяки на ее теле, которые замечали окружающие, лишь последствия бурных возлияний.

«Она один раз «белку словила», я ее в душ холодный повел, поэтому она мне все мозги уже… Как я себе такое позволяю? А что мне делать? Она каких-нибудь таблеток наглотается, притворится полудохлой, я приду по щекам похлопаю. Так я ее бью теперь оказывается! Она пьяная вообще на ногах не стоит. Я ее крепко держу, потому что она все время отбивается. Отпущу — она два шага куда-нибудь и об лестницу! Я по-всякому пытался ей помочь: и не давать, и запирать ее дома, и выливать. Я за это время столько литров водки вылил в раковину», — рассказал Иван в эфире шоу.

Фигуристка заверила, что водку ее муж выливал всего лишь один раз, на счет «белочки» он преувеличивает, а таблетки она принимала только для того, чтобы уснуть. По словам Лобачевой, ей порой «очень хочется напиться», но она сейчас сдерживает себя.