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Киркоров объявил себя геем 

Рамблер + ещё 2 28 минут назад
Киркоров объявил себя геем
Фото: РИА Новости
Филипп Киркоров вышел в свет в куртке с надписью Queers still here («геи еще здесь»), которую используют представители ЛГБТ-сообщества.
Киркоров появился в зеленой куртке Vetements с провокационной надписью во всю спину на презентации коллекции одежды Vetements & Star Wars в ЦУМе.
Поклонники певца предположили, что таким образом он намекает на свою нетрадиционную сексуальную ориентацию.
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В этой же куртке Филипп Киркоров уже появлялся на публике в 2018 году. Тогда надпись на спине поп-кумира также вызвала бурное обсуждение. Так, депутат Госдумы Виталий Милонов посоветовал Киркорову одеваться скромнее и «не выпендриваться».
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Редактор:  Мария Королева
Теги:
Шоу-бизнес , Филипп Киркоров , Виталий Милонов , Госдума , ЦУМ
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