Киркоров объявил себя геем 

Филипп Киркоров вышел в свет в куртке с надписью Queers still here («геи еще здесь»), которую используют представители ЛГБТ-сообщества.
Киркоров появился в зеленой куртке Vetements с провокационной надписью во всю спину на презентации коллекции одежды Vetements & Star Wars в ЦУМе.
Поклонники певца предположили, что таким образом он намекает на свою нетрадиционную сексуальную ориентацию.
В этой же куртке Филипп Киркоров уже появлялся на публике в 2018 году. Тогда надпись на спине поп-кумира также вызвала бурное обсуждение. Так, депутат Госдумы Виталий Милонов посоветовал Киркорову одеваться скромнее и «не выпендриваться».