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«Спите спокойно, мои предки»: Канделаки и Симоньян отреагировали на признание США геноцида армян 

ТК «Звезда» 1 час назад
«Спите спокойно, мои предки»: Симоньян о словах США
Фото: tina_kandelaki, Instagram.com, Globallookpress
Маргарита Симоньян поблагодарила всех тех, кто поприветствовал решение США принят резолюцию о признании геноцида армян в 1915 году.
Телеведущая и бизнесвумен Тина Канделаки и главный редактор RT и Sputnik Маргарита Симоньян эмоционально отреагировали на решение сената США о признании геноцида армян.
Первой решение американских сенаторов прокомментировала Канделаки, которая является армянкой по матери.
«Великий день для армянского народа! Спите спокойно, мои предки. Мы молимся за вас и никогда не забудем эту трагедию. И никому забыть не дадим!», — написала известная ведущая.
Симоньян ответила подруге, а также поблагодарила других неравнодушных.
«Шлю свою благодарность и слезы, выдистиллированные за эти сто лет из крови моих предков, зверски замученных в 15-м году» — сказала главный редактор RT.
Напомним, сенат США 12 декабря единогласно принял резолюцию о признании геноцида армян 1915 года, несмотря на то, что данный шаг угрожает будущему двусторонних отношений между Анкарой и Вашингтоном, о чем заявил руководитель управления по связям с общественностью администрации президента Турции Тайипа Эрдогана Фахреттин Алтун.
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Комментарии 5 
Теги:
Шоу-бизнес , Тина Канделаки , Маргарита Симоньян , Сенат США , ИА Sputnik , США
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