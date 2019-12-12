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Кудрявцева и Лазарев стали гостями новогодней передачи Малахова 

Teleprogramma.pro 56 минут назад
Кудрявцева и Лазарев стали гостями передачи Малахова
Фото: globallookpress.com
Лера Кудрявцева, как известно, раньше встречалась с Сергеем Лазаревым. Теперь телеведущая счастлива в браке с молодым хоккеистом Игорем Макаровым, которому в прошлом году подарила дочку Марию. Певец тоже обзавелся семьей. Свою вторую половинку он скрывает, но именно в передаче Кудрявцевой артист признался, что у него подрастают уже двое детей: сын Никита и дочка Анна.
Бывшие влюбленные смогли остаться хорошими друзьями. Лазарев часто видится с Лерой в домашней обстановке, а также в компании друзей. Приходится порой им даже работать вместе. В этом они стали ведущими одного из главных событий месяца «Песни года». Об этом и о многом другом они поговорят в передаче Андрея Малахова. Накануне Кудрявцева поделилась новым фото, которое сдала в студии передачи «Привет, Андрей!».
В кадре Лера в белоснежном костюме с объемными брюками и черной блузкой позирует рядом с Лазаревым, который облачился во все черное.
«Новогодняя программа у Малахова», — подписала кадр блондинка и добавила хэштег: Песня года.
«Не могут друг без друга…», — сразу отметили поклонники.
Другие стали обсуждать то, как они выглядят. Многие сошлись во мнении, что Лера затмила своей красотой певица.
«Лера молодеет, а вот Сереня… сдал», «Как вы похожи. Идеальная пара», «Они опять вместе?», «Чет улыбка у Лазарева кривая, ухмылка я бы сказала. И вид уставший», «Пара хорошая!», «Лера такая красивая в этом костюме», — стали комментировать пост подписчики.
Напомним, что ранее Лазарев признался, что не планирует жениться. Ему нравится одному растить своих детей, о матери которых ничего не известно. Себя Лазарев считает самым счастливым человеком на Земле, потому что рядом с ним любимые дочь и сын.
А Кудрявцева наслаждается радостями материнства. Ее наследница растет настоящей модницей и уже пытается носить мамину обувь.
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Теги:
Шоу-бизнес , Сергей Лазарев , Игорь Макаров , Андрей Малахов , Лера Кудрявцева
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